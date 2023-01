UBS will «Lower Risk»-Strategie in USA fortsetzen

Vorneweg die Frage zu den Negativschlagzeilen der letzten Tage: Was sagt der Konzernchef Ralph Hamers zu den Medienberichten, wonach die UBS lange mit russischen Oligarchen wie Roman Abramowitsch im Geschäft war, und zwar bis kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine im letzten Februar?

Wie üblich in solchen Fällen äussert sich die UBS nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen. Aber Hamers versichert, dass es da keinen Grund zur Sorge gebe. Themen wie Geldwäscherei-Bekämpfung und Sanktionen habe die Bank im Griff. Die UBS halte sich strikt an die Russland-Sanktionen und arbeite eng mit den Behörden im In- und Ausland zusammen, erklärt Hamers.

Legende: UBS-Chef Ralph Hamers setzt den Fokus auf die Vermögensverwaltung. Keystone/Gaetan Bally

Offenbar hat auch die Kundschaft keine Bedenken, ihr Geld zur UBS zu bringen. Im Gegenteil: Die oft sehr vermögenden Kundinnen und Kunden haben der Bank im vergangenen Jahr zusätzliche Gelder für rund 60 Milliarden Dollar anvertraut.

Sehr zur Freude von Konzernchef Hamers, denn so konnte die UBS in der Vermögensverwaltung Gebühren kassieren. Auch wenn gleichzeitig der Wert der verwalteten Vermögen abnahm, weil die Kurse an der Börse purzelten.

Steigende Zinsen im Kreditgeschäft

Ebenfalls geholfen habe, dass die Zinsen fast weltweit kräftig gestiegen seien, sagt Hamers: Dank höherer Zinsen kletterten die Einnahmen im Kreditgeschäft. In der Schweiz, aber beispielsweise auch im Schlüsselmarkt USA, hat die Bank die Kreditvergabe kräftig angekurbelt.

Dahinter stecken mit Blick auf die USA nicht zuletzt die ehrgeizigen Wachstumsvorgaben des neuen Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher. Dieser sagte unlängst in einem Interview, die UBS müsse es in den USA wieder mit den grossen US-Banken aufnehmen.

Die Aufgabe von Konzernchef Hamers ist es nun, dies in die Tat umzusetzen. Er setzt dabei auf einen strategischen Vorteil der UBS, nämlich ihren Fokus auf die Vermögensverwaltung: Die anderen Konzernsparten, namentlich die UBS-Investmentbank, hätten die Aufgabe, «die Kundenberatung und das Geschäft in der Vermögensverwaltung zu unterstützen.»

«Lower Risk»-Strategie

Auch werde die UBS bei der geplanten Expansion die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und keine übertriebenen Risiken eingehen im US-Geschäft, betont Hamers. Es sei eine «Lower Risk»-Strategie, verglichen mit dem Verhalten der meisten Banken vor zehn bis 15 Jahren.

Bislang gibt es tatsächlich keine Warnsignale, die darauf hindeuten, dass man sich um die UBS Sorgen machen müsste. Obschon die grösste Schweizer Bank mit ihren gesteigerten Wachstumsambitionen auch wieder mehr Risiken eingeht.