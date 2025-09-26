Die Landesregierung treibt die Verschärfung der Eigenmittel-Vorschriften für die UBS voran.

Die Vernehmlassung zur Änderung des Bankengesetzes und der Eigenmittelverordnung wurde eröffnet.

Das Paket sieht die angekündigte vollständige Unterlegung der Auslandstöchter systemrelevanter Banken mit Eigenkapital vor.

Der Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) erachteten die Massnahme als zentral, um die Too-Big-To-Fail-Ziele für eine verbesserte Finanzstabilität zu erreichen, teilte der Bundesrat mit. Die Massnahme trage dem Umstand Rechnung, dass die Schweiz in Bezug auf die Bedeutung des Auslandsmarkts einen Sonderfall im Vergleich zu anderen Standorten von global systemrelevanten Banken darstellt.

Legende: Die bereits im Juni angekündigte Änderung der Eigenmittel-Anforderungen, die praktisch lediglich die UBS betreffen, wird von der Grossbank vehement abgelehnt. Im Bild der CEO der UBS, Sergio Ermotti. KEYSTONE/Urs Flueeler

Laut Schätzungen des Finanzdepartements würden die verschärften Eigenmittelanforderungen für die Auslandstöchter einen zusätzlichen Kapitalbedarf von rund 23 Milliarden US-Dollar ausmachen, die UBS selbst geht von 24 Milliarden aus.

Die Kapitalfrage Box aufklappen Box zuklappen Wie viel zusätzliches Eigenkapital soll die UBS als Puffer für die nächste Krise auf der Seite haben? Diese Frage beschäftigt die Politik und die Bankwelt wie kaum eine andere. Auf dem Spiel steht für alle Beteiligten sehr viel. Denn bei einer nächsten Bankenkrise müsste womöglich erneut der Staat rettend eingreifen, wie 2008 bei der UBS und 2023 bei der CS. Für SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann ist klar: Die UBS als systemrelevante Bank darf nicht unkontrolliert scheitern, das würde die ganze Wirtschaft in die Tiefe reissen. «Darum muss auf jeden Fall genug Kapital zur Absicherung bereitstehen, wenn es kriselt.»

In den vergangenen Wochen war im Umfeld der UBS gar ein allfälliger Wegzug der Grossbank aus der Schweiz ins Spiel gebracht worden.

Bankiervereinigung lehnt Vorlage zu UBS-Kapitalvorschriften ab

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt die Vorlage des Bundesrats zur Verschärfung der Eigenmittelunterlegung für die UBS «entschieden» ab. Die «extremen Eigen­kapital­anforderungen» gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes, teilte der Branchenverband mit.

Die bundesrätliche Massnahme würde dazu führen, dass das internationale Geschäft aus der Schweiz heraus deutlich unattraktiver werde, meint der SBVg in seiner Mitteilung. «Extremlösungen» würden zudem alle treffen. Schlussendlich müssten Unternehmer und Kunden den Preis durch die Verknappung und Verteuerung von Krediten und Dienstleistungen bezahlen, ist der Branchenverband überzeugt.