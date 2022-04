Normalerweise richtet sich das Stimmrecht in einem Unternehmen immer danach, wie viele Aktien man besitzt. Bei Facebook, Amazon oder Google bekamen Gründer Aktien mit mehr Stimmrechten. Das erlaubt ihnen, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten, auch wenn sie nicht mehr die Mehrheit der Aktien halten. Bei Twitter ist das nicht so, deswegen ist der Konzern auch nicht so gut geschützt.