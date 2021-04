Legende: swissgrid

Swissgrid, Link öffnet in einem neuen Fenster hat im Jahr 2020 einen Gewinn von 75.7 Millionen Franken erzielt, wie das Unternehmen mitteilte. Dies bei einem Nettoumsatz von gut 588 Millionen Franken. Grund für das Jahresergebnis war hauptsächlich das im Vergleich zum Vorjahr bessere Finanzergebnis.

Trotz der Pandemie habe man wichtige Fortschritte in Leitungsprojekten verzeichnen können, schreibt das Unternehmen. So habe etwa die Leitung zwischen Beznau und Birr im Kanton Aargau ein Jahr früher als geplant in Betrieb genommen werden können. Auch im Unterwallis würden die Bauarbeiten für den Neubau der Höchstspannungsleitung zwischen Chamoson und Chippis nach Plan laufen. Die Leitung soll im Jahr 2022 in Betrieb gehen und damit den Engpass zum Abtransport des im Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance produzierten Stroms beseitigen. Im laufenden Jahr steht die langfristige Planung der Netzinfrastruktur imi Fokus von Swissgrid: 2021 sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um das «Strategische Netz 2040» zu erarbeiten. Damit will Swissgrid «einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende» leisten.

Zum fehlenden Stromabkommen mit der EU schreibt Swissgrid, ein solches sei mittelfristig unabdingbar, um die Netzstabiltät zu gewährleisten. Bis dahin sei es wichtig, dass die Schweizer Gesetzgebung im Strombereich möglichst EU-konform ausgestaltet werde, damit der allfällige Abschluss eines Stromabkommens dereinst nicht zusätzlich erschwert werde. (sda)