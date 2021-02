Die Kryptowährung Bitcoin stieg nach dem Bekanntwerden eines grossen Investments von Tesla um rund 15 Prozent auf bis zu 44'899 Dollar. Zurzeit ist ein Bitcoin noch 43'641 Dollar wert (Stand: 17 Uhr).

Der bisherige Rekord von 42'000 Dollar wurde klar übertroffen.

Das Elektroauto-Unternehmen hat nach eigenen Angaben 1.5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert.

Ausserdem heisst es, Tesla wolle die Kryptowährung unter bestimmten Voraussetzungen demnächst als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren.

Auslöser des sprunghaften Anstiegs war ein Börsendokument, Link öffnet in einem neuen Fenster. Demnach hat Tesla massiv in Bitcoin investiert. Ausserdem heisst es darin: «Wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft Bitcoin als Zahlungsmittel für unsere Produkte akzeptieren werden, vorbehaltlich geltender Gesetze und zunächst auf begrenzter Basis.»

Tesla verfügte Ende 2020 nach eigenen Angaben über liquide Mittel im Volumen von 19.4 Milliarden Dollar. Durch alternative Investitionen will sich der Konzern von Elon Musk flexibler beim Cash-Management aufstellen und höhere Renditen erzielen. Ob und ab wann genau Kunden mit Bitcoin zahlen können, blieb zunächst offen.

Musk rührte schon vorher die Werbetrommel

Zehn Tage bevor der Autohersteller den Zukauf öffentlich machte, hatte Konzernleiter Elon Musk auf seiner Twitter-Profilseite bereits Werbung für den Bitcoin gemacht. Musk gilt als Krypto-Fan und hat auf Twitter in den vergangenen Wochen auch anderen Internet-Währungen Auftrieb gegeben.

Zuletzt hat Musk mehrfach zu der Internet-Währung Dogecoin getwittert, die davon stark profitiert hat. Unter Krypto-Fans ist Musk sehr beliebt, weshalb seine Tweets häufig für Kursschübe bei Digitalwährungen sorgen.

Gemischte Reaktionen von der Börse

«Nichts kann den Anstieg von Bitcoin jetzt noch aufhalten», sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Avatrade. «Der nächste Stopp ist die Marke von 50'000 Dollar, dann geht es in Richtung 65'000 Dollar.»

Einige Tesla-Anleger könnte die Offenlegung des Bitcoin-Investments allerdings beunruhigen, warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Der Bitcoin sei schliesslich sehr schwankungsanfällig.