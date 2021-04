Die Berner Kantonsregierung bedauert die Zusammenlegung der beiden Redaktionen. Der damit verbundene Stellenabbau werde zu einer «Verarmung» des Medienplatzes Bern führen, schreibt sie in einer Mitteilung.

Nach der Bildung der Einheitsredaktion würden «Bund» und «Berner Zeitung» nicht mehr im heutigen Umfang über das regionale und lokale Geschehen im Kanton Bern berichten können, glaubt die Berner Regierung.

Es sei zu befürchten, dass dadurch beiden Titeln Leserinnen und Lesern verloren gingen. Die Berner Regierung erwartet, dass der Stellenabbau bei den beiden Zeitungen «einen fairen Sozialplan einschliesst.»

«Ein schwarzer Tag für den Medienplatz Bern»: So kommentiert der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried die Ankündigung von Tamedia. Die beiden Tageszeitungen seien bisher als Leitmedien für die Meinungsbildung in der Hauptstadt der Schweiz von grosser Bedeutung gewesen, schreibt er in einer Mitteilung. Er wirft Tamedia vor, mit dem Abschied vom «Berner Modell» die eigenen wirtschaftlichen Interessen höher gewichtet zu haben als die medienpolitische Verantwortung.