Swisscom, Sunrise und Salt zeigen sich mit den Resultaten der Auktion der 5G-Frequenzen grossmehrheitlich zufrieden. Sie wollen ihre frisch ersteigerten 5G-Frequenzen so schnell wie möglich nutzen.

Salt wird laut eigenen Angaben noch in diesem Jahr 5G-Dienste einführen. In Zusammenarbeit mit Infrastrukturpartner Nokia will das Unternehmen ab dem dritten Quartal dieses Jahres 5G-Abdeckung mit Geschwindigkeiten, Reaktionszeiten und Kapazitäten der nächsten Generation bieten können.

Swisscom will die neue Mobilfunktechnologie bis Ende 2019 in 60 Städten und Gemeinden bringen. Erste 5G-fähige Endgeräte würden in den nächsten Monaten auf dem Schweizer Markt erwartet. Swisscom erachtet den bezahlten Preis gemäss Mitteilung als eine langfristige Investition in die Zukunft des Mobilfunkgeschäfts. Der Auktionsbeitrag werde als ausserordentlich betrachtet und sei nicht in den für 2019 prognostizierten Investitionen von rund 2,3 Milliarden Franken enthalten.

Sunrise wird ihre 89,2 Millionen Franken vollumfänglich dieses Jahr bezahlen. Dies habe keine Auswirkung auf die Dividendenpolitik. Sunrise sprach in der Mitteilung von einem «sehr guten Preis» pro Megahertz für die strategisch wichtigsten Frequenzen.