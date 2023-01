Anfang Juni fällte das Bundesgericht einen viel beachteten Entscheid, der die Zukunft von Uber in der Schweiz mitprägen könnte. Die Behörden im Kanton Genf hatten zuvor versucht, den Fahrdienstanbieter dazu zu zwingen, Fahrerinnen und Fahrer, die dessen App benützen, als Angestellte zu behandeln, wie dies üblicherweise in den Taxi-Gesetzen festgehalten ist.

Das Bundesgericht gab dem Kanton Genf daraufhin recht und Uber Zeit, um die Fahrer zu Angestellten zu machen. Der Fall wurde als Präzedenzfall für die Restschweiz gesehen. Es geht unter anderem um Millionen Franken an Sozialversicherungsabgaben.

Daraufhin wurden in Genf die Fahrerinnen und Fahrer des US-Fahrdienstvermittlers von einer Drittfirma angestellt. Uber hat sich verpflichtet, 35 Millionen Franken zu bezahlen, um seinen Verpflichtungen als Arbeitgeber nachzukommen.

Im Oktober kündigte Uber dann auch für andere Schweizer Städte ein neues Anstellungs-Modell an. Die Uber-Fahrerinnen und Fahrer in der Schweiz sollen künftig wählen können, ob sie wie in Genf einen Anstellungsvertrag mit einem Partnerunternehmen unterschreiben, der auch Sozialleistungen beinhaltet, oder ob sie weiter selbständig fahren wollen. Das sagte der Chef von Uber-Schweiz, Jean-Pascal Aribot, den CH-Media-Zeitungen.

Derzeit ist ein weiterer Bundesgerichtsentscheid hängig. In dem Fall fordert die Sozialversicherungsanstalt SVA in Zürich mehrere Millionen von Uber. Das Zürcher Sozialversicherungsgericht kam zuvor nämlich zum Schluss, dass zwischen dem Fahrdienst Uber und seinen Fahrerinnen und Fahrern ein Anstellungsverhältnis besteht und das Unternehmen damit auch Sozialversicherungsbeiträge abliefern muss. Wann das Bundesgericht im Fall von Uber und der Sozialversicherungsanstalt Zürich entscheidet, ist noch nicht klar.