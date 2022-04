Mediensprecherin Doris Schneeberger vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit hat erste Erkrankungen im Zusammenhang mit Salmonellen bestätigt: «Es konnte in der Zwischenzeit nachgewiesen werden, dass mehrere Erkrankungsfälle in der Schweiz mit dem internationalen Salmonellose-Ausbruch in Verbindung stehen. Ob dieser Ausbruch im Zusammenhang mit Kinder – Schokoladenprodukten von Ferrero steht, konnte noch nicht nachgewiesen werden und wird zurzeit untersucht».