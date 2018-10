Tesla überrascht mit Plus

Zwei Jahre hat es gedauert, nun schreibt Tesla erstmals wieder schwarze Zahlen.

Im dritten Quartal erwirtschaftete Tesla rund 310 Millionen Dollar. Dies teilte das Unternehmen nach Börsenschluss mit.

Im Vorjahr hatte der Elektroauto-Hersteller noch ein Minus von rund 600 Millionen Dollar geschrieben.

Firmenchef Elon Musk hatte den Gewinn zwar schon vor Monaten versprochen, doch die Zweifel waren von Anfang an gross und wurden angesichts seiner jüngsten Eskapaden nicht geringer.

Ob Musk die Skeptiker dauerhaft überzeugen kann, muss sich trotz der starken Ergebnisse erst zeigen. Doch vorerst kann der zuletzt heftig kritisierte Tech-Milliardär einen Moment des Triumphes geniessen.

Es sei ein «wahrhaftig historisches Quartal» für Tesla gewesen, schrieb Musk im Brief an die Aktionäre, der am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurde. Es ist der höchste, aber auch erst der dritte Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang 2010.