Monatelang drohte dem US-Geschäft der Social-Media-Plattform Tiktok das Aus.

Jetzt ist es offiziell in eine neue Firma überführt worden.

Der bisherige Eigentümer Bytedance behält einen Anteil von knapp 20 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen Tiktok USDS. Damit scheint die Zukunft von Tiktok in den USA gesichert. Auf den Betrieb der Plattform ausserhalb der USA hat dies keine Auswirkungen.

Wie bereits bekannt, halten der Softwarekonzern Oracle sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu Dhabi jeweils 15 Prozent. Unter den weiteren Investoren sind der Computer-Unternehmer Michael Dell sowie der französische Unternehmer Xavier Niel. Chef des neuen Gemeinschaftsunternehmens wird Adam Presser, der bereits zuvor bei Tiktok aktiv war. Tiktok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat. Anders als von Trump einst angedeutet ist Medienmogul Rupert Murdoch nicht dabei.

Sorge vor chinesischer Spionage

Vor rund einem Jahr trat in den USA ein Gesetz in Kraft, das verlangte, dass sich Bytedance von der Kontrolle über das US-Geschäft trennen musste, damit die Plattform weiterhin in den USA aktiv sein darf. Grund waren Sorgen der US-Behörden über den Einfluss Chinas – denn: Bytedance hat seine Zentrale in Peking. Unter anderem wurde befürchtet, dass chinesische Behörden sich Zugang zu Daten von US-Amerikanerinnen und -Amerikanern verschaffen oder die öffentliche Meinung in den USA manipulieren könnten.

US-Präsident Donald Trump setzte gleich zu Beginn seines Amtsantritts im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Fristen für die Transaktion immer wieder.