Glencore-CEO Ivan Glasenberg möchte in der ersten Hälfte 2021 zurücktreten.

Der derzeitige Chef der Kohleförderung, Gary Nagle, soll sein Nachfolger werden.

Glasenberg möchte nach seinem Rücktritt Beteiligung an Firma behalten.

Er werde in sechs Monaten als CEO und aus dem Verwaltungsrat zurücktreten, sagte Glasenberg an einer Online-Investorenkonferenz.

Nagle ist derzeit in Australien Chef der Kohle-Minen von Glencore. Zuvor habe er führende Managementpositionen in der Kohle- und Ferrochrom-Förderung in Kolumbien und Südafrika innegehabt, heisst es in einer Mitteilung. Nagle wohnt noch in Australien, will aber laut Medienmitteilung Anfang des nächsten Jahres in die Schweiz zieheh.

Der scheidende CEO hatte seinen Abgang bereits zuvor in Aussicht gestellt, jedoch ohne einen festen Fahrplan zu nennen.

Alles kompensieren

Fast gleichzeitig mit dem Chefwechsel hat das Unternehmen mitgeteilt, dass man bis im Jahr 2050 «klimaneutral» sein wolle. Das heisst, die CO2-Emissionen sollen künftig komplett kompensiert werden. Das muss der neue Chef in Angriff nehmen.