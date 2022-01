Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag ihre Sicht der Dinge dargelegt. Demnach sollen sich Ex-Raiffeisenchef Pierin Vincenz und dessen Geschäftskollege Beat Stocker enorm bereichert und einen beträchtlichen Schaden angerichtet, haben. Der Staatsanwalt fordert deshalb Freiheitsstrafen von je sechs Jahren für Vincenz und Stocker.



Den beiden Hauptbeschuldigten seien unterschiedliche Rollen zugekommen. Als Raiffeisenchef habe Vincenz über die stärkere Stellung verfügt. Er habe andere Personen überzeugen und so zu Transaktionen bewegen können, so der Staatsanwalt. «Vincenz nutzte das Vertrauen und seine Macht aus – dieser Missbrauch wiegt schwer.»



Stocker habe zwar nicht über Vincenz' Macht verfügt, doch sei er das Gehirn gewesen. «Er hat das Doppelspiel zulasten der Privatkläger perfektioniert», sagte der Staatsanwalt. Er sprach von einer «erheblichen kriminellen Energie».