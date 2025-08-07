Die Schweiz betreibt seit Jahren einen grossen Austausch mit den USA, wie diese Darstellungen verdeutlichen.

Die Exporte der Schweiz in die USA in Grafiken

Die Schweiz exportiert mehr Waren in die USA als sie von den USA importiert. Während sich die Importe der Schweiz aus den USA seit 2005 etwas mehr als verdoppelt haben, haben sich die Warenbezüge der USA aus der Schweiz mehr als verdreifacht. Das zeigt die folgende Grafik:

Die USA beziehen vor allem pharmazeutische Produkte, Präzisionsinstrumente, Uhren, Schmuck und Apparate aus der Schweiz. Umgekehrt importiert die Schweiz aus den USA ebenfalls pharmazeutische Produkte, Maschinen, Elektronik und auch einige Lebensmittel.

Bei den Dienstleistungen jedoch ist es umgekehrt: Die Schweiz verkauft den USA weniger Dienstleistungen, als sie von ihr bezieht.

Für die Schweiz sind die USA der wichtigste Exportmarkt. Die Schweiz liefert auch viele Güter in die EU, besonders nach Deutschland.

Nicht nur der Schweiz, sondern auch vielen anderen Ländern haben die USA hohe Zollsätze auferlegt. Hier der Überblick: