Biscosuisse vereint als Verband die industriellen Schweizer Hersteller von Zuckerwaren, Dauerbackwaren und weiteren Schweizer Lebensmitteln. Die im Zuckerwarenbereich tätigen 12 Unternehmen beschäftigten im Jahr 2022 in der Schweiz 876 Personen. Die im Dauerbackwarenbereich tätigen Mitgliedsunternehmen beschäftigten 2022 in der Schweiz 2237 Personen. Die Verbandsmitglieder exportieren ihre Produkte in über 96 Länder.