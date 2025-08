Der SMI fällt am ersten Handelstag an der Schweizer Börse, seit klar ist, dass die USA künftig 39 Prozent Zoll erheben. Aber nur kurz.

Der Swiss Market Index (SMI), der Leitindex der Schweizer Börse, eröffnete 1.8 Prozent im Minus. Es ist der erste Handelstag an der Schweizer Börse, seit bekannt ist, dass die USA ab 7. August 39 Prozent Zölle auf die meisten Schweizer Güter erheben wollen. Alle Aktien im Index, ausser diejenige der Swisscom, eröffneten negativ.

SMI schlägt sich besser als erwartet

Die europäischen Börsen hatten bereits am Freitag deutlich negativ auf die Zollankündigung Donald Trumps gegen etliche Länder, darunter die Schweiz, reagiert. Der EuroStoxx 50 verlor 2.9 Prozent, der deutsche Leitindex Dax verlor 2.6 Prozent. Weil die Schweizer Börse am Freitag wegen des 1. August geschlossen war, wurde erwartet, dass auch die Schweizer Börse stark negativ eröffnet.

Die happigen Verluste bei der Eröffnung konnte der SMI im Laufe des Morgens abbauen, und er lag um 11 Uhr nur noch knapp 0.5 Prozent im Minus. Das ist besser als von vielen Beobachtern erwartet.

Industrie- und Pharmafirmen im Minus

Der grösste Verlierer im SMI war im frühen Handel der Bauchemiehersteller Sika mit minus 1.9 Prozent. Der Konzern macht laut eigenen Angaben 23 Prozent des Umsatzes in den USA. Allerdings sei er von den US-Zöllen kaum betroffen, schreibt der Konzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Nahezu alle in den USA verkauften Produkte würden im Land selbst gefertigt, so das Unternehmen.

Auch die Aktie des Industriekonzerns ABB gehörte mit minus 1.5 Prozent zu den grössten Verlierern. ABB hat sich in der Vergangenheit darauf berufen, dass 75 bis 80 Prozent der in den USA verkauften Produkte in den USA hergestellt werden und die Auswirkungen von Zöllen daher überschaubar seien.

Mit minus 1.4 Prozent gehörte auch der Roche-Genussschein zu den grösseren Verlierern im frühen Handel. Zwar ist die Pharmaindustrie vorerst von den US-Zöllen ausgenommen, doch US-Präsident Donald Trump dürfte es nicht dabei belassen.

Warum reagiert die Schweizer Börse so gelassen?

«Man realisiert, dass die kotierten Schweizer Firmen nicht unbedingt repräsentativ sind für die Exportwirtschaft in der Schweiz», so Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz. «An der Börse handelt es sich primär um globale Konzerne, die nur teilweise von diesen Zöllen betroffen sind.» Entsprechend fielen die Reaktionen eher gelassen aus.

Geissbühler gibt ausserdem zu bedenken, dass viele Marktteilnehmer noch nicht daran glaubten, dass die 39 Prozent Zoll das letzte Wort sind. «Es ist auch Hoffnung dabei, dass man diese Zölle in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich runterbringen kann.»

