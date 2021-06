Legende: srf

An der zweiten Umfrage der SNB zum Zahlungsverhalten haben im Herbst letzten Jahres 2100 Personen teilgenommen. 97 Prozent von ihnen gaben an, Bargeld für alltägliche Ausgaben zu halten. Danach folgt die Debitkarte als zweitwichtigstes Zahlungsmittel, die 92 Prozent der Befragten besitzen. 78 Prozent gaben an, im Besitz einer Kreditkarte zu sein.

Tatsächlich genutzt wird das Bargeld aber immer weniger häufig. So gaben in der ersten Umfrage 2017 noch 70 Prozent der Befragten an, «unregelmässig getätigte» Zahlungen mit Bargeld zu begleichen, 2020 waren es nur noch 43 Prozent. Dagegen erhöhten sich die Anteile der Zahlungen mit Debit- (von 22 Prozent auf 33 Prozent) und Kreditkarten (von 5 Prozent auf 13 Prozent).

Betrachtet man den Transaktionswert der Zahlungen, dann hat die Debitkarte das Bargeld als wichtigstes Zahlungsmittel sogar abgelöst. Der Wertanteil der Debitkarte kletterte gegenüber 2017 von 29 auf 33 Prozent, wogegen der Bargeld-Anteil von 45 auf 24 gefallen ist. Bargeld werde fast nur noch fürs Bezahlen von Kleinbeträgen bis 20 Franken genutzt, schreibt die SNB. (sda)