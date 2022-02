SRF hat der Credit Suisse unter anderem oben stehende Aussage zur Stellungnahme vorgelegt. Die Bank antwortet wie folgt:

«Die Credit Suisse weist die Vorwürfe und Unterstellungen zu diesen Themen von überwiegend historischer Natur entschieden zurück. Offensichtlich handelt es sich hier um eine konzertierte Aktion mit der Absicht, nicht nur die Bank, sondern den gesamten Schweizer Finanzplatz, der sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt hat, in Verruf zu bringen. Die Credit Suisse kann sich zu potenziellen Kundenbeziehungen nicht äussern, bestätigt aber, dass sie die nötigen Massnahmen, einschliesslich Kontoschliessungen, in Übereinstimmung mit den jeweils anwendbaren Richtlinien und regulatorischen Anforderungen getroffen hat. Die Bank verfolgt – wie bereits klar kommuniziert – eine Strategie, die das Risikomanagement in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellt.»