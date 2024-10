Der Bundesrat hatte im April in seinem Bericht zur Bankenstabilität zahlreiche Massnahmen zur Regulierung von «Too big to fail»-Banken vorgeschlagen. Vor einer Umsetzung will die Regierung aber noch den Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Krise abwarten. Dieser wird bis Ende des Jahres erwartet.