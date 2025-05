Finanzministerin Karin Keller-Sutter trifft noch in dieser Woche den US-amerikanischen Finanzminister Scott Bessent, um über die Zölle zu sprechen. Auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin wird am Treffen dabei sein. Das hat Keller-Sutter in Bern bekannt gegeben.

Das Treffen werde am Freitag in Genf stattfinden. Die USA hätten darum gebeten. Auf die Frage, ob sie zuversichtlich sei bezüglich einer Einigung bei den Zöllen, sagt Keller-Sutter gegenüber SRF: «Eine schnelle Einigung und Zölle bei Null wäre der beste Fall. Wir haben immerhin erreicht, dass wir in der Gruppe der 15 Staaten sind, mit denen man prioritär eine Lösung finden will.» Der Finanzminister habe das Keller-Sutter auch in Washington zugesichert. «Sie wollen sich engagieren, um mit der Schweiz eine Lösung zu finden», so die Schweizer Finanzministerin.