Zahlreiche Schweizer Unternehmen legen in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen zum letzten Halbjahr vor. Erste Zahlen liegen bereits vor – und die sind ernüchternd. So sind beispielsweise bei den Luxusgüterkonzernen Swatch und Richemont die Umsätze im ersten Halbjahr um fast die Hälfte eingebrochen. Auch bei Detailhändlern, Reisebüros oder Fluggesellschaften dürften Umsätze und Gewinne implodiert sein.

Die Pharmabranche hat grundsätzlich profitiert, einzelne Firmen sogar sehr stark.

Es gibt aber auch Krisengewinner. «Die Pharmabranche hat grundsätzlich profitiert, einzelne Firmen sogar sehr stark», sagt Matthias Geissbühler, der Investmentchef von Raiffeisen. Als Beispiel fügt er die Lonza an, die zusammen mit der US-Biotechfirma Modern an einem Impfstoff gegen Corona arbeitet und diesen auch produzieren würde. «Da hat die Aktie in diesem Jahr bereits 60 Prozent zugelegt», so Geissbühler.

Legende: Der Chemiekonzern Lonza hat von der Coronakrise gar profitiert. Keystone

Erholung im Chemie-Sektor

Doch noch aus einer anderen Ecke der Schweizer Firmenlandschaft wird eine positive Überraschung erwartet. «Chemieunternehmen, die in die Bauindustrie verkaufen, haben gezeigt, dass im Juni schon wieder eine Erholung stattgefunden hat», sagt Philipp Lienhardt, der zuständige Aktienexperte bei Julius Bär. Dies, obwohl es «ein schwieriges Quartal» gewesen sei.

In China, Europa oder den USA habe der Bausektor inzwischen wieder Tritt gefasst, so Lienhardt. Das komme dem Zementkonzern LafargeHolcim oder dem Baustoffzulieferer Sika zugute. Anders die Maschinenindustrie: Hier erwarten die Experten keine rasche Erholung.

Konsumenten sind verhalten

Wie das angebrochene Jahr zu Ende gehen wird, hängt laut Geissbühler nicht nur vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Er sieht ein Risiko bei den Konsumenten. Diese verhielten sich «weiterhin sehr zurückhaltend», so Geissbühler, «der ganze Detailhandel aber auch der Tourismus dürften weiterhin eine schwierige Phase vor sich haben.»

Auch wenn die Geschäftszahlen der Schweizer Firmen zum vergangenen Halbjahr mehrheitlich schlecht ausfallen dürften. Unter dem Strich bleibt der Eindruck: Die Schweizer Unternehmen haben die Coronakrise bisher gut gemeistert.