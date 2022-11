Legende: Mastodons CEO und Chefentwickler Eugen Rochko Mastodon / @Gargron@mastodon.social

In den sechs Jahren seiner Existenz ist Mastodon lange ein Geheimtipp unter den sozialen Netzwerken geblieben – ein Ort, an dem sich lokale Gruppen und Leute mit gemeinsamen Interessen finden. Seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat Mastodon aber an Fahrt gewonnen – auch wenn die Zahlen noch weit hinter denen anderer sozialer Netzwerke zurückliegen. Anfang November gab der Mastodon-CEO und Chefentwickler Eugen Rochko bekannt, dass der Dienst nun mehr als eine Million monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer habe. Zum Vergleich: Bei Twitter liegt diese Zahl bei etwa 450 Millionen, bei Facebook sind es fast drei Milliarden.

Bis jetzt sieht es nicht danach aus, dass viele Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer tatsächlich ernstmachen mit der Drohung, dem Kurznachrichtendienst den Rücken zu kehren. Obschon einige von Ihnen wohl Konten bei anderen Diensten eröffnet haben – viele davon bei Mastodon – haben die wenigsten gleichzeitig auch ihr Twitter-Konto gelöscht.

Wer bei Twitter die Aufregung geschätzt hat, live dabei sein zu können, wenn die neuste virale Sau durchs Dorf getrieben wird, der oder die wird bei Mastodon jedenfalls kaum Ersatz dafür finden.