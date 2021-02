Die Swisscom ist mit nur leichten Corona-Symptomen durch das Pandemiejahr 2020 gekommen.

Der Umsatz sank zwar, aber nur moderat.

Der Knick im Reingewinn ist einem Sondereffekt des Vorjahres zuzuschreiben.

Insgesamt erzielte der grösste Schweizer Telekomkonzern im letzten Jahr einen Umsatz von 11.1 Milliarden Franken. Das sind 3.1 Prozent weniger als 2019, wie die Swisscom bekannt gab.

Unter dem Strich erzielte die Swisscom einen Reingewinn von 1.53 Milliarden Franken. Das ist ein Rückgang von 8.4 Prozent gegenüber 2019. Damals hatte aber die Unternehmenssteuerreform den Reingewinn der Swisscom um fast 10 Prozent nach oben getrieben. Mit den Zahlen hat die Swisscom die Markterwartungen übertroffen.

Swisscom hat in der Schweiz fast 600 Stellen abgebaut Im vergangenen Jahr hat Swisscom in der Schweiz 580 Vollzeitstellen gestrichen. Insgesamt zählt der Branchenprimus hierzulande noch 16'048 Vollzeitjobs. Das sind 3.5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Ausland hat die Swisscom indes Arbeitsplätze geschaffen. Bei der Mailänder Breitbandtochter Fastweb entstanden knapp 250 zusätzliche Jobs als Folge von Unternehmensübernahmen sowie der Anstellung externer Mitarbeiter, wie die Swisscom in ihrem heute Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht schreibt. Ende Dezember hatte der Gesamtkonzern 19'062 Vollzeitstellen, was ein Rückgang um 255 Arbeitsplätze ist (-1.3 Prozent). In der Schweiz geht der Aderlass beim Personal angesichts des Preiskampfs und des Einbruchs der Roamingeinnahmen wegen Corona weiter. Auch im laufenden Jahr rechnet die Swisscom mit leicht weniger Arbeitsplätzen im Heimmarkt. «Mit einer umsichtigen Planung will die Swisscom einen Rückgang wie bis anhin soweit wie möglich über natürliche Fluktuation und Pensionierungen auffangen oder alternative Lösungen finden», heisst es im Communiqué.

Weniger Roaming wegen Corona

Auch wenn die Coronapandemie den Branchenprimus zwar viel weniger hart erwischt hat als andere Unternehmen, machte sie sich dennoch in den Zahlen bemerkbar. Der hohe Preisdruck und die Auswirkungen von Corona schlugen auf den Umsatz im Schweizer Kerngeschäft. Insbesondere das sogenannte Roaming, also die Benutzung des Handys im Ausland, litt unter den Reisebeschränkungen wegen der Pandemie. Diesen Rückgang konnte die Swisscom durch Kostensenkungen auffangen. Auf der anderen Seite wuchs das Geschäft in Italien.

Für das Jahr 2021 erwartet die Swisscom einen Umsatz von rund 11.1 Milliarden Franken. Ausserdem wird eine erneut unveränderte Dividende von 22 Franken versprochen, wenn die Ziele erreicht werden.