Ab sofort können Restaurants und Bars wieder ohne Maske und ohne Zertifikat besucht werden. Die gebeutelte Branche atmet auf und ist zuversichtlich, dass sich das Geschäft nun rasch normalisiert, wie der Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse, Casimir Platzer, erklärt. Trotzdem sei nicht auf einen Schlag «alles rosig».

Casimir Platzer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Casimir Platzer ist seit 2014 Präsident des Gastronomie-Dachverbands Gastrosuisse. Der Hotelier aus Kandersteg sitzt auch im Vorstand von Schweiz Tourismus.

SRF News: Wie war Ihre erste Reaktion auf die Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen?

Casimir Platzer: Es ist ein grosser Schritt zurück in die Normalität. Ich hoffe, dass das so beibehalten werden kann – auch im nächsten Herbst oder Winter. Es braucht einen Umgang mit Augenmass bei solchen Infektionswellen.

Viele Restaurants und Hotels waren während der Pandemie auf Überbrückungskredite angewiesen. Wird deren Rückzahlung die Betriebe jetzt stark belasten?

Die Kredite und die Härtefallunterstützungen haben vielen Betrieben geholfen, durch die Krise zu kommen. Angespannt war die Situation für das Gastgewerbe vor allem auch im letzten Herbst – mit der Delta-Welle wurden viele Veranstaltungen und später Weihnachtsessen abgesagt.

Es wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen wieder alles rosig.

Grosse Umsatzeinbrüche hatten viele Betriebe auch zu Beginn dieses Jahres wegen der Zertifikats- und Homeofficepflicht. Deshalb sind wir froh, dass die Härtefallregelung auch für Januar/Februar gilt. Trotzdem: Es wird jetzt nicht von einem Tag auf den anderen wieder alles rosig. Vielerorts sind die Reserven aufgebraucht. Die Rückzahlung der Kredite wird nicht sofort möglich sein – wir zählen hier auf das Verständnis der Banken.

04:27 Video Aus dem Archiv: Fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben Aus Tagesschau vom 16.02.2022. abspielen

Welche Folgen erwarten Sie durch die Aufhebung der Zertifikatspflicht?

Der Umsatzrückgang in der Gastronomie betrug in den letzten beiden Jahren durchschnittlich 40 Prozent. Jetzt sollte es relativ rasch wieder in Richtung normaler Umsätze gehen.

Nicht überall wird der Aufschwung rasch vonstattengehen.

Für viele Leute in der Schweiz ist ein Besuch einer Bar oder eines Restaurants ein Bedürfnis, um sich dort mit Kollegen, Freunden, der Familie zu treffen – wir sind froh, dass jetzt wieder alle ins Restaurant gehen dürfen. Nicht überall wird der Aufschwung aber rasch vonstattengehen. So werden etwa internationale Reisen noch eine Zeitlang etwas gebremst sein, was Auswirkungen auf gewisse Betriebe haben wird.

Wie ist die Personalsituation im Gastgewerbe?

Das knappe Personal ist für viele Branchen – nicht nur für das Gastgewerbe – eine Herausforderung. Genügend Fachkräfte zu finden, ist ausserdem nicht nur ein Schweizer Problem. Alle umliegenden Länder kämpfen mit derselben Herausforderung.

Es gibt nichts Schöneres, als die Gäste überraschen zu können und zufriedenzustellen.

Für einzelne Betriebe ist diese Situation nicht ganz einfach – manche müssen die Betriebszeiten einschränken oder das Angebot anpassen. Ich bin aber zuversichtlich, dass viele Angestellte wieder ins Gastgewerbe zurückkommen werden – es gibt nichts Schöneres, als die Gäste überraschen zu können und zufriedenzustellen.

Das Gespräch führte Luzia Theiler.