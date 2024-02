Von der Sekretärin in die Welt der Diplomatie. Budliger leitet seit August 2022 das Seco mit 820 Angestellten und verwaltet jährlich ein Budget von 1.4 Milliarden Franken. Zuvor hatte sie beim Bund Karriere gemacht. 30 Jahre lang arbeitete sie für die Bundesverwaltung. Ihre Laufbahn fokussierte sich auf das Eidgenössische Amt für auswärtige Angelegenheiten EDA. Dorthin habe sie zuerst ihre Abenteuerlust geführt. Sie war in Nigeria, Kuba und den USA im Einsatz. Später kamen Karriereambitionen dazu. Sie lässt sich zur konsularischen Mitarbeiterin umschulen und absolviert in Bogotà ein Studium in Betriebswirtschaftslehre. Im Jahr 2000 kehrt sie nach Bern zurück und arbeitet sich beim EDA von der Sachbearbeiterin bis zur Finanzchefin hoch. 2008 wird sie zur ersten weiblichen Amtsdirektorin ernannt. 2015 wird Helene Budliger Artieda Schweizer Botschafterin: zuerst in Südafrika, dann in Thailand.