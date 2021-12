Die neu gewählte Raiffeisen-Verwaltungsrätin Sandra Lathion tritt per sofort aus dem Verwaltungsrat der Walliser Kantonalbank (WKB) zurück. Der Schritt erfolge, da sie die beiden Tätigkeiten nicht gleichzeitig ausüben könne, teilt die WKB mit.



Lathions Nachfolgerin oder Nachfolger im WKB-Verwaltungsrat werde nun an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2022 gewählt, heisst es weiter. Lathion war 2018 in den Verwaltungsrat des Walliser Staatsinstituts gewählt worden. Sie war im Gremium zuletzt Präsidentin des Vergütungs- und Nominierungsausschusses und Mitglied des Ausschusses für Strategie, digitale Transformation und Innovation.