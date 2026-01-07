Rezept Ofengebackene Zwiebelringe mit Rohschinken

Rezept für ofengebackene Zwiebelringe mit Rohschinken
Zutaten (für 4 Personen)
- 3 grosse Zwiebeln
- 2 Eier
- 5 EL Mehl
- 6 EL Paniermehl
- 4 EL geriebenen Parmesan
- 6 Tranchen Rohschinken
- Salz
- Olivenöl
Zubereitung
- Ofen bei Umluft auf 180 Grad vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.
- Zwiebeln schälen und in 1-2 cm breite Ringe schneiden. Die einzelnen Ringe voneinander lösen, auf Haushaltspapier auslegen und mit Salz bestreuen.
- Mehl in einer Schale bereitstellen. Eier in einer Schale verquirlen und ebenfalls bereitstellen. Paniermehl und Parmesan mischen und in einer dritten Schale bereitstellen.
- Zwiebelringe in Mehl wenden, mit Rohschinken umwickeln und anschliessend in Ei und Paniermehl/Parmesan wenden.
- Zwiebelringe mit Olivenöl beträufeln und im Ofen bei 180 Grad backen bis sie goldbraun sind. Allenfalls nach ca. 10 Minuten wenden.
Tipp: Die Onion Rings mit einem Sauerrahm-Dip oder einem Salat servieren. Parmesan und Rohschinken kann man auch weglassen.