Rezept Ofengebackene Zwiebelringe mit Rohschinken

Die typischen «Onion Rings» sind in Öl frittiert. Doch ist die Zwiebel ja eigentlich gesund und kalorienarm – warum also in einem Teig in Fett frittieren? Eine Alternative, die genauso gut schmeckt.

07.01.2026, 15:41

Rezept für ofengebackene Zwiebelringe mit Rohschinken

Zutaten (für 4 Personen)

  • 3 grosse Zwiebeln
  • 2 Eier
  • 5 EL Mehl
  • 6 EL Paniermehl
  • 4 EL geriebenen Parmesan
  • 6 Tranchen Rohschinken
  • Salz
  • Olivenöl

Zubereitung

  1. Ofen bei Umluft auf 180 Grad vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.
  2. Zwiebeln schälen und in 1-2 cm breite Ringe schneiden. Die einzelnen Ringe voneinander lösen, auf Haushaltspapier auslegen und mit Salz bestreuen.
  3. Mehl in einer Schale bereitstellen. Eier in einer Schale verquirlen und ebenfalls bereitstellen. Paniermehl und Parmesan mischen und in einer dritten Schale bereitstellen.
  4. Zwiebelringe in Mehl wenden, mit Rohschinken umwickeln und anschliessend in Ei und Paniermehl/Parmesan wenden.
  5. Zwiebelringe mit Olivenöl beträufeln und im Ofen bei 180 Grad backen bis sie goldbraun sind. Allenfalls nach ca. 10 Minuten wenden.

Tipp: Die Onion Rings mit einem Sauerrahm-Dip oder einem Salat servieren. Parmesan und Rohschinken kann man auch weglassen.

Ofengebackene Zwiebelringe mit Rohschinken

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 25.11.2019 11:40 Uhr

