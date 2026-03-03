 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Gougères (Käse-Windbeutel) – perfekt zum Apéro

Trumpfen Sie beim nächsten Apéro mit «Gougères» auf. Die kleinen, feinen Käse-Windbeutel sind ein kulinarischer Gruss aus dem Burgund. Sie werden sehen, wie perfekt die kleinen Leckerbissen aus Frankreich zu einem Glas Champagner passen!

Autor: 

03.03.2026, 14:32

Teilen

Rezept für Gougères (Käse-Windbeutel)

Zutaten (ergibt ca. 2 Blech voll)

  • 2.5 dl Wasser (halb Wasser, halb Milch)
  • ¼ TL Salz
  • 75 g Butter
  • 150 Mehl
  • 4 Eier, verquirlt
  • 120 g frisch geriebener Käse (Comté, Gruyères)
  • nach Belieben mit wenig Pfeffer, Muskat, Paprika abschmecken

Zubereitung

  1. Das Salz und die Butter ins Wasser (oder Milchwasser) geben und köcheln lassen, bis die Butter ganz geschmolzen ist.
  2. Die Pfanne vom Herd nehmen und das Mehl im Sturz (alles auf einmal) zugeben und sofort kräftig verrühren. Die Pfanne wieder auf den Herd stellen und auf ganz kleinem Feuer den Teig so lange rühren, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der sich vom Pfannenrand löst. Noch etwa eine Minute lang weiterrühren, damit der Teig gut abtrocknen kann.
  3. Die Pfanne vom Herd nehmen und den Teig ganz kurz etwas abkühlen lassen. Dann das verquirlte Ei in 4 Portionen zugeben und von Hand (oder mit dem Handmixer) kräftig unter den Teig rühren.
  4. Den Käse dazugeben und den Gougères-Teig mit Pfeffer, Muskat und Paprika nach Belieben abschmecken.
  5. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
  6. Mit Hilfe von 2 Kaffeelöffelchen (oder mit Hilfe des Dressiersacks; Tülle mit grosser runder Öffnung) kleine Häufchen auf ein mit einem Backtrennpapier ausgelegtes Blech geben. Das Blech für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben und die Gougères goldgelb backen.

Gougères (Käse-Windbeutel)

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 01.11.2019 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)