Rezept Gougères (Käse-Windbeutel) – perfekt zum Apéro

Rezept für Gougères (Käse-Windbeutel)
Zutaten (ergibt ca. 2 Blech voll)
- 2.5 dl Wasser (halb Wasser, halb Milch)
- ¼ TL Salz
- 75 g Butter
- 150 Mehl
- 4 Eier, verquirlt
- 120 g frisch geriebener Käse (Comté, Gruyères)
- nach Belieben mit wenig Pfeffer, Muskat, Paprika abschmecken
Zubereitung
- Das Salz und die Butter ins Wasser (oder Milchwasser) geben und köcheln lassen, bis die Butter ganz geschmolzen ist.
- Die Pfanne vom Herd nehmen und das Mehl im Sturz (alles auf einmal) zugeben und sofort kräftig verrühren. Die Pfanne wieder auf den Herd stellen und auf ganz kleinem Feuer den Teig so lange rühren, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der sich vom Pfannenrand löst. Noch etwa eine Minute lang weiterrühren, damit der Teig gut abtrocknen kann.
- Die Pfanne vom Herd nehmen und den Teig ganz kurz etwas abkühlen lassen. Dann das verquirlte Ei in 4 Portionen zugeben und von Hand (oder mit dem Handmixer) kräftig unter den Teig rühren.
- Den Käse dazugeben und den Gougères-Teig mit Pfeffer, Muskat und Paprika nach Belieben abschmecken.
- Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
- Mit Hilfe von 2 Kaffeelöffelchen (oder mit Hilfe des Dressiersacks; Tülle mit grosser runder Öffnung) kleine Häufchen auf ein mit einem Backtrennpapier ausgelegtes Blech geben. Das Blech für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben und die Gougères goldgelb backen.