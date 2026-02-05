Rezept Basler Mehlsuppe

Rezept für Basler Mehlsuppe
Zutaten (für 4 Personen)
- 5 EL Mehl
- 50 g Butter
- 1 Zwiebel, in feine Streifen geschnitten
- 1 l Gemüse- oder Fleischbouillon
- 100 g Gruyère-Käse, gerieben
Zubereitung
- In einer Pfanne bei mittlerer Hitze das Mehl haselnussbraun rösten.
- Mehl auf einem Teller etwas abkühlen lassen.
- In der gleichen Pfanne die Butter schmelzen und die Zwiebelstreifen ca. 3 Minuten dünsten.
- Das geröstete Mehl dazugeben, die Bouillon dazugiessen und mit dem Schwingbesen rührend aufkochen.
- Hitze reduzieren und unter gelegentlichem Rühren eine Stunde köcheln lassen.
- Nach Belieben mit geriebenem Gruyère bestreuen.