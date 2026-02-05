 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Basler Mehlsuppe

Eine Fasnacht ohne Basler Mehlsuppe, das ist für die meisten Baslerinnen und Basler vermutlich schlicht undenkbar.

Autor: 

05.02.2026, 08:45

Teilen

Rezept für Basler Mehlsuppe

Zutaten (für 4 Personen)

  • 5 EL Mehl
  • 50 g Butter
  • 1 Zwiebel, in feine Streifen geschnitten
  • 1 l Gemüse- oder Fleischbouillon
  • 100 g Gruyère-Käse, gerieben

Zubereitung

  1. In einer Pfanne bei mittlerer Hitze das Mehl haselnussbraun rösten.
  2. Mehl auf einem Teller etwas abkühlen lassen.
  3. In der gleichen Pfanne die Butter schmelzen und die Zwiebelstreifen ca. 3 Minuten dünsten.
  4. Das geröstete Mehl dazugeben, die Bouillon dazugiessen und mit dem Schwingbesen rührend aufkochen.
  5. Hitze reduzieren und unter gelegentlichem Rühren eine Stunde köcheln lassen.
  6. Nach Belieben mit geriebenem Gruyère bestreuen.

Basler Mehlsuppe

Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 30.9.2022 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)