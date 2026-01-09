Inhalt

Rezept - Geröstete Griessuppe mit Lauch Wärmende Suppen für die kalte Jahreszeit. Wie wär's mit einer Griessuppe mit Lauch? Autor: Anja Steiner

Rezept für geröstete Griessuppe mit Lauch Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten Zutaten 1 Zwiebel

500 g Lauch, gerüstet gewogen

2 EL Butter

80 g Dinkel- oder Hartweizengriess

1,2 l Gemüsebouillon

Salz, Pfeffer

20 g Kräuter, z. B. Dill

1 Zitrone, nur Schale Zubereitung Zwiebel in Schnitze, Lauch in Ringe schneiden. Butter in einer grossen Pfanne erhitzen. Griess beigeben und unter Rühren rösten, bis er hellbraun ist. Zwiebel und Lauch beigeben und kurz mitrösten. Bouillon dazu giessen und die Suppe bei kleiner Hitze ca. 10 Minuten unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kräuter hacken. Zitronenzesten abziehen und mit den Kräutern auf der Suppe servieren. Tipp: Dazu passt Knoblauchbrot. Statt Dinkel- oder Hartweizengriess kann auch feiner Maisgriess verwendet werden. Die Suppe lässt sich wunderbar mit etwas Safran verfeinern. Geröstete Griessuppe mit Lauch Rezept als PDF herunterladen Geröstete Griessuppe mit Lauch

