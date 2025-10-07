Inhalt

Rezept - Birnenkuchen mit Crumble Crumble trifft Birne: Dieser herbstliche Kuchen mit Haselnüssen und Rohrohzucker begeistert als Dessert oder bei gemütlichen Kaffeerunden.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Birnen-Crumble Zutaten (für eine quadratische Kuchenform von 20 x20 cm) Für die Birnen: 800 g Birnen, geschält, entkernt und in kleinere Stücke geschnitten

Saft einer grossen Zitrone

3 EL Zucker

wenig Vanillemark Für die Streusel: 75 g weiche Butter

100 g Mehl

80 g Zucker Für den Teig: 180 g weiche Butter

170 g Rohrohrzucker

80 g gemahlene Haselnüsse, geröstet

2 Eier, verquirlt

170 g Mehl

1 TL Backpulver

¼ TL Zimt

wenig Vanillemark Zusätzlich: wenig Butter zum Ausbuttern der Form

wenig Puderzucker zum Bestreuen des fertig gebackenen Kuchens Zubereitung: Vorbereitung der Birnen: Die Birnenstücke mit Zitronensaft, Zucker und Vanillemark in einen Topf geben und gut vermischen. Kurz aufkochen lassen und dann zugedeckt bei kleiner Hitze schmoren, bis die Birnen weich sind, aber nicht zerfallen. Die Birnen durch ein Sieb abgiessen und den Zitronensaft auffangen. Beiseitestellen. Streusel zubereiten: In einer Schüssel Butter, Mehl und Zucker mit einer Gabel vermischen, bis die Masse krümelig wird. Die Streusel im Kühlschrank kühlstellen. Teig herstellen: Den Ofen auf 170 Grad vorheizen. Butter und Rohrohrzucker schaumig schlagen, bis die Masse hell und cremig ist. Die verquirlten Eier portionsweise hinzufügen und gut verrühren. Haselnüsse, Mehl, Zimt und Vanillemark nach und nach unterrühren, bis ein homogener Teig entsteht. Zum Schluss das Backpulver unterheben. Kuchen zusammenstellen: Den Teig in eine ausgebutterte und mit Backpapier ausgelegte quadratische Form (20 x 20 cm) geben und gleichmässig verteilen. Die geschmorten Birnenstücke gleichmässig auf dem Teig verteilen und die Crumble darüber streuen. Backen: Den Kuchen für ca. eine Stunde im vorgeheizten Ofen backen. Fertigstellen: Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Den beiseite gestellten Zitronensaft zu Sirup einkochen. Vor dem Servieren den eingekochten Zitronensaft über den Kuchen träufeln und mit Puderzucker bestreuen. Birnen-Crumble Rezept als PDF herunterladen: Birnen-Crumble

SRF