Rezept für Birnen-Crumble
Zutaten (für eine quadratische Kuchenform von 20 x20 cm)
Für die Birnen:
- 800 g Birnen, geschält, entkernt und in kleinere Stücke geschnitten
- Saft einer grossen Zitrone
- 3 EL Zucker
- wenig Vanillemark
Für die Streusel:
- 75 g weiche Butter
- 100 g Mehl
- 80 g Zucker
Für den Teig:
- 180 g weiche Butter
- 170 g Rohrohrzucker
- 80 g gemahlene Haselnüsse, geröstet
- 2 Eier, verquirlt
- 170 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- ¼ TL Zimt
- wenig Vanillemark
Zusätzlich:
- wenig Butter zum Ausbuttern der Form
- wenig Puderzucker zum Bestreuen des fertig gebackenen Kuchens
Zubereitung:
- Vorbereitung der Birnen: Die Birnenstücke mit Zitronensaft, Zucker und Vanillemark in einen Topf geben und gut vermischen. Kurz aufkochen lassen und dann zugedeckt bei kleiner Hitze schmoren, bis die Birnen weich sind, aber nicht zerfallen. Die Birnen durch ein Sieb abgiessen und den Zitronensaft auffangen. Beiseitestellen.
- Streusel zubereiten: In einer Schüssel Butter, Mehl und Zucker mit einer Gabel vermischen, bis die Masse krümelig wird. Die Streusel im Kühlschrank kühlstellen.
- Teig herstellen: Den Ofen auf 170 Grad vorheizen. Butter und Rohrohrzucker schaumig schlagen, bis die Masse hell und cremig ist. Die verquirlten Eier portionsweise hinzufügen und gut verrühren. Haselnüsse, Mehl, Zimt und Vanillemark nach und nach unterrühren, bis ein homogener Teig entsteht. Zum Schluss das Backpulver unterheben.
- Kuchen zusammenstellen: Den Teig in eine ausgebutterte und mit Backpapier ausgelegte quadratische Form (20 x 20 cm) geben und gleichmässig verteilen. Die geschmorten Birnenstücke gleichmässig auf dem Teig verteilen und die Crumble darüber streuen.
- Backen: Den Kuchen für ca. eine Stunde im vorgeheizten Ofen backen.
- Fertigstellen: Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Den beiseite gestellten Zitronensaft zu Sirup einkochen. Vor dem Servieren den eingekochten Zitronensaft über den Kuchen träufeln und mit Puderzucker bestreuen.