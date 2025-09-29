Inhalt

Rezept - Tarte Tatin mit Zwetschgen und Marzipan Herbstliche Zwetschgen-Tatin mit Marzipan und Crème Fraîche – die perfekte Tarte für den Jahreszeitenwechsel.

Zutaten ca. 400 g Zwetschgen, halbiert und entsteint

50 g Rohrzucker

25 g Butter

ca. 130 g Marzipan

ca. 250 g Butterblätterteig

fakultativ: Crème Fraîche Zubereitung: Den Ofen auf 200 °C vorheizen. Den Rohrzucker gleichmässig in das Blech geben. Das Blech in die Mitte des Ofens schieben und den Zucker leicht (hellbraun) karamellisieren lassen. Das Blech aus dem Ofen nehmen und die Butterstückchen zum karamellisierten Zucker hinzufügen. Die Zwetschgen mit der Schnittseite nach unten auf das Blech legen. Das Marzipan möglichst dünn ausrollen und über die Zwetschgen legen. Den Butterblätterteig 3 mm dick rund ausrollen, sodass er etwas grösser ist als das Blech. Auf das Marzipan legen. Den Rand des Teigs zwischen Blech und Zwetschgen gut nach unten drücken. Den Teig mit einer Gabel mehrfach einstechen. Die Tarte Tatin für ca. 25 Minuten in den Ofen schieben, bis der Teig schön goldbraun gebacken ist. Die fertig gebackene Tarte Tatin aus dem Ofen nehmen und sofort auf eine Tortenplatte stürzen. Tipp: Noch lauwarm eventuell mit etwas Crème Fraîche servieren. Tarte Tatin mit Zwetschgen und Marzipan Rezept als PDF herunterladen: Tarte Tatin mit Zwetschgen und Marzipan

SRF