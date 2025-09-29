Rezept Tarte Tatin mit Zwetschgen und Marzipan

Rezept für Tarte Tatin mit Zwetschgen und Marzipan
Zutaten
- ca. 400 g Zwetschgen, halbiert und entsteint
- 50 g Rohrzucker
- 25 g Butter
- ca. 130 g Marzipan
- ca. 250 g Butterblätterteig
- fakultativ: Crème Fraîche
Zubereitung:
- Den Ofen auf 200 °C vorheizen.
- Den Rohrzucker gleichmässig in das Blech geben.
- Das Blech in die Mitte des Ofens schieben und den Zucker leicht (hellbraun) karamellisieren lassen.
- Das Blech aus dem Ofen nehmen und die Butterstückchen zum karamellisierten Zucker hinzufügen.
- Die Zwetschgen mit der Schnittseite nach unten auf das Blech legen.
- Das Marzipan möglichst dünn ausrollen und über die Zwetschgen legen.
- Den Butterblätterteig 3 mm dick rund ausrollen, sodass er etwas grösser ist als das Blech. Auf das Marzipan legen.
- Den Rand des Teigs zwischen Blech und Zwetschgen gut nach unten drücken. Den Teig mit einer Gabel mehrfach einstechen.
- Die Tarte Tatin für ca. 25 Minuten in den Ofen schieben, bis der Teig schön goldbraun gebacken ist.
- Die fertig gebackene Tarte Tatin aus dem Ofen nehmen und sofort auf eine Tortenplatte stürzen.
Tipp:
Noch lauwarm eventuell mit etwas Crème Fraîche servieren.