Rezept Buchweizen-Salat mit Gemüse und Kräutern

Sebastian Funck von der Wirtschaft im Franz in Zürich tischt zu Hause gerne einen frischen Salat aus Buchweizenkörnern mit Spargeln, Sellerie und Broccoli auf.

07.01.2026, 14:36

Zutaten (für 4 Personen)

  • 200 g Buchweizen
  • 6 Stangen grüner Spargel (nach Saison)
  • 2 mittelgr. Zwiebeln
  • 1 kl. Broccoli
  • 1/2 Salatgurke
  • 2 Stängel Stangensellerie
  • 1 Peperoncini
  • 2 Bd Blattpetersilie
  • 1 Bd Dill
  • Olivenöl
  • 1 Zitrone, Saft
  • Salz

Zubereitung

  1. Buchweizen in kochendem Wasser 15 Minuten köcheln, dann abgiessen. Sofort auf einem Blech ausstreichen, um ihn abzukühlen.
  2. Spargel in Salzwasser garen und in Eiswasser (oder kaltem Wasser) abschrecken.
  3. Danach die Zwiebeln halbieren und der Faser nach in Streifen schneiden, im Salzwasser kochen, bis die Streifen weich sind. Den Broccoli in kleine Stücke zupfen und in einer Bratpfanne in Öl anrösten, bis die Stücke gar sind. Die Gurke in Würfel schneiden, Stangensellerie in feine Stücke schneiden.
  4. Peperoncini halbieren und in feine Streifen schneiden. Blattpetersilie und Dill mit Stiel fein schneiden. Alles zusammen in eine Schüssel geben und mit Olivenöl, Zitronensaft und Salz nach Belieben würzen.

Das Rezept ist von Sebastian Funck, Wirtschaft zum Franz, Zürich.

Buchweizen-Salat mit Gemüse und Kräutern

Aus A point vom 26.06.2024 11:40 Uhr

