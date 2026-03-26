Rezept für Cantucci mit Olivenöl
Zutaten
- 175 g Mandeln (ungeschält)
- 250 Mehl
- 2 Eier
- 180 g Zucker
- 1 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 1 EL Amaretto di Saronno
- 25 g Olivenöl extra vergine
Zubereitung
- Mandeln in der Bratpfanne oder im Backofen rösten.
- Mehl, Eier, Zucker, Backpulver, die Prise Salz, Amaretto di Saronno und Olivenöl zu einem Teig kneten. Die ausgekühlten gerösteten Mandeln dazu mischen. Den Teig ruhen lassen (mind. 30 Min).
- Mit dem Teig 4 bis 6 Teigrollen von ca. 30 cm Länge formen. Die Teigrollen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Dabei genügend Abstand lassen (die Rollen gehen auf).
- Im auf 180 °C vorgeheizten Umluft-Backofen ca. 15 Min. nicht ganz goldgelb backen. Auskühlen lassen und leicht schräg in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden.
- Die Scheiben nochmals auf das Backblech legen und im Backofen ca. 3-5 Min. bei 180 °C goldgelb toasten.
- Auskühlen lassen und in einem geschlossenen Gefäss aufbewahren.