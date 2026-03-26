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Rezept Cantucci mit Olivenöl – locker, leicht und knusprig

Cantucci sind knusprige Mandelbiskuits, die man in Italien zusammen mit einem Glas Süsswein geniesst. In den meisten Cantucci-Rezepten wird für die Teigzubereitung Butter verwendet. Es geht aber auch mit einem guten Extra-Vergine-Olivenöl. Die Cantucci werden so lockerer und leichter.

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26.03.2026, 14:52

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Rezept für Cantucci mit Olivenöl

Zutaten

  • 175 g Mandeln (ungeschält)
  • 250 Mehl
  • 2 Eier
  • 180 g Zucker
  • 1 TL Backpulver
  • 1 Prise Salz
  • 1 EL Amaretto di Saronno
  • 25 g Olivenöl extra vergine

Zubereitung

  1. Mandeln in der Bratpfanne oder im Backofen rösten.
  2. Mehl, Eier, Zucker, Backpulver, die Prise Salz, Amaretto di Saronno und Olivenöl zu einem Teig kneten. Die ausgekühlten gerösteten Mandeln dazu mischen. Den Teig ruhen lassen (mind. 30 Min).
  3. Mit dem Teig 4 bis 6 Teigrollen von ca. 30 cm Länge formen. Die Teigrollen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Dabei genügend Abstand lassen (die Rollen gehen auf).
  4. Im auf 180 °C vorgeheizten Umluft-Backofen ca. 15 Min. nicht ganz goldgelb backen. Auskühlen lassen und leicht schräg in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden.
  5. Die Scheiben nochmals auf das Backblech legen und im Backofen ca. 3-5 Min. bei 180 °C goldgelb toasten.
  6. Auskühlen lassen und in einem geschlossenen Gefäss aufbewahren.
Cantucci (mit Olivenöl statt Butter)

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A point vom 25.10.2019 11:40 Uhr

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