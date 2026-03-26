Rezept - Cantucci mit Olivenöl – locker, leicht und knusprig

Cantucci sind knusprige Mandelbiskuits, die man in Italien zusammen mit einem Glas Süsswein geniesst. In den meisten Cantucci-Rezepten wird für die Teigzubereitung Butter verwendet. Es geht aber auch mit einem guten Extra-Vergine-Olivenöl. Die Cantucci werden so lockerer und leichter.