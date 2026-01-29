 Zum Inhalt springen

Rezept Caramel au beurre salé selber machen

Caramel au beurre salé ist wunderbar süss, mit einem Hauch Salz, und jederzeit beliebt. Schmeckt herrlich als Brotaufstrich, zum Verfeinern von Creme und Joghurt oder als Topping von Glacé.

Autor: 

29.01.2026, 09:14

Rezept für Caramel au beurre salé

Zutaten (Für zwei Gläser à ca. 1.5 dl)

  • 200 g Zucker
  • 2-3 EL Wasser
  • 100 g gesalzene Butter, in Würfel geschnitten
  • 2 dl Vollrahm

Zubereitung

  1. Zucker und Wasser in eine Pfanne geben und gut umrühren. Aufkochen und dann die Hitze reduzieren.
  2. Die Zuckermasse auf kleinem Feuer weiter schmelzen lassen. Dabei den Zucker nicht umrühren, höchstens die Pfanne vorsichtig etwas hin und her bewegen.
  3. Ist der Zucker schön haselnussbraun gibt man unter Rühren die Butter dazu und lässt sie schmelzen.
  4. Dann den Rahm zugeben, gut rühren und die Caramel-Masse auf kleinem Feuer köcheln lassen, bis sie etwas dickflüssig wird.
  5. In saubere Gläser abfüllen und sofort verschliessen. Im Kühlschrank lagern.

Tipps

Box aufklappen Box zuklappen

Caramel au beurre salé als Brotaufstrich verwenden. Unter ein Joghurt nature mischen. Zum Süssen von Cremen einsetzen. Zum Süssen von Kaffee oder Tee servieren. Als Topping für Glacé verwenden.

Caramel au beurre salé selber machen

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 23.01.2019 11:40 Uhr

