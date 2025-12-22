Rezept Vanilleglacé mit selbstgemachter Lemon Curd

Rezept für Vanilleglacé mit selbstgemachter Lemon Curd
Zutaten (für 4 Personen)
- Vanilleglacé von guter Qualität
- 90 g Zucker
- 70 g Butter
- Saft von 1 Zitrone
- nach Belieben wenig Abrieb einer Bio-Zitrone
- 1 grosses Ei, verquirlt
Zubereitung
- Zucker, Butter, Zitronensaft und wenig Zitronenabrieb in einer kleinen Pfanne erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist und sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Dabei stetig rühren.
- Diese Masse dann in eine Metallschüssel geben und etwas auskühlen lassen.
- Das verquirlte Ei dazugeben und die Masse über dem Wasserbad unter kräftigem Rühren vorsichtig erhitzen, bis sie eindickt. Das dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Achtung: Das Ei darf dabei nicht zu heiss werden, sonst gerinnt es.
- Hat die Lemon Curd die gewünschte crèmeartige Konsistenz erreicht, füllt man sie in ein sauberes Gefäss, lässt sie etwas auskühlen und stellt sie dann zugedeckt in den Kühlschrank.
- Je eine Kugel Vanilleglacé in ein Schälchen oder auf einen Teller geben und etwas von der Lemon Curd darübergeben. Nach Belieben mit einem Zitronen- oder Limettenschnitz dekorieren.