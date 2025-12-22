 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Vanilleglacé mit selbstgemachter Lemon Curd

Zitrusfrüchte zaubern Sonne auf den Tisch. Sie erfrischen und beleben. Und genau das tut auch dieses Dessert.

Autor: 

22.12.2025, 13:15

Teilen

Rezept für Vanilleglacé mit selbstgemachter Lemon Curd

Zutaten (für 4 Personen)

  • Vanilleglacé von guter Qualität
  • 90 g Zucker
  • 70 g Butter
  • Saft von 1 Zitrone
  • nach Belieben wenig Abrieb einer Bio-Zitrone
  • 1 grosses Ei, verquirlt

Zubereitung

  1. Zucker, Butter, Zitronensaft und wenig Zitronenabrieb in einer kleinen Pfanne erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist und sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Dabei stetig rühren.
  2. Diese Masse dann in eine Metallschüssel geben und etwas auskühlen lassen.
  3. Das verquirlte Ei dazugeben und die Masse über dem Wasserbad unter kräftigem Rühren vorsichtig erhitzen, bis sie eindickt. Das dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Achtung: Das Ei darf dabei nicht zu heiss werden, sonst gerinnt es.
  4. Hat die Lemon Curd die gewünschte crèmeartige Konsistenz erreicht, füllt man sie in ein sauberes Gefäss, lässt sie etwas auskühlen und stellt sie dann zugedeckt in den Kühlschrank.
  5. Je eine Kugel Vanilleglacé in ein Schälchen oder auf einen Teller geben und etwas von der Lemon Curd darübergeben. Nach Belieben mit einem Zitronen- oder Limettenschnitz dekorieren.

Vanilleglacé mit selbstgemachter Lemon Curd

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 17.12.2021 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)