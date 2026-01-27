 Zum Inhalt springen

Rezept Dulce de Leche selber machen

Confiture au Lait, Milchkonfitüre oder Milchkaramell: Der feine Aufstrich aus Südamerika hat bei uns viele Namen. Die drei Zutaten für Dulce de Leche sind aber immer gleich: Milch, Zucker und ein Vanillestängel. Dann braucht es nur noch Hitze und etwas Zeit.

27.01.2026, 09:59

Rezept für Dulce de Leche selber machen

Zutaten (ergibt ca. 5 dl)

  • 300g Zucker
  • 1 Liter Vollmilch
  • 1 Vanillestängel

Zubereitung

  1. Milch und Zucker in eine grosse Pfanne geben. Vanillestängel längs aufschneiden und das Mark herausschaben und zur Milch geben. Nach Belieben kann man den Stängel mitkochen.
  2. Das Ganze aufkochen, ab und zu umrühren.
  3. Bei kleiner bis mittlerer Hitze ungefähr eine Stunde sanft köcheln lassen. Bis die Masse dickflüssig wird, wie Kondensmilch, sie nimmt eine helle Caramelfarbe an. Während dieser Stunde ab und zu umrühren.
  4. Achtung, eine Stunde passiert kaum etwas, deshalb zum Schluss der Kochzeit am Herd bleiben, damit die Masse nicht zu dickflüssig wird. Wie bei richtiger Konfitüre auf einem Tellerchen den Geliertest machen.
  5. In heiss ausgewaschene und sterilisierte kleine Gläser abfüllen und gut zuschrauben. Die Masse dickt nach dem Abkalten gehörig ein. Im Kühlschrank aufbewahren, angebrochene Gläser sowieso. Dulce de Leche ist etwa vier Monate haltbar.

