Rezept Dulce de Leche selber machen

Rezept für Dulce de Leche selber machen
Zutaten (ergibt ca. 5 dl)
- 300g Zucker
- 1 Liter Vollmilch
- 1 Vanillestängel
Zubereitung
- Milch und Zucker in eine grosse Pfanne geben. Vanillestängel längs aufschneiden und das Mark herausschaben und zur Milch geben. Nach Belieben kann man den Stängel mitkochen.
- Das Ganze aufkochen, ab und zu umrühren.
- Bei kleiner bis mittlerer Hitze ungefähr eine Stunde sanft köcheln lassen. Bis die Masse dickflüssig wird, wie Kondensmilch, sie nimmt eine helle Caramelfarbe an. Während dieser Stunde ab und zu umrühren.
- Achtung, eine Stunde passiert kaum etwas, deshalb zum Schluss der Kochzeit am Herd bleiben, damit die Masse nicht zu dickflüssig wird. Wie bei richtiger Konfitüre auf einem Tellerchen den Geliertest machen.
- In heiss ausgewaschene und sterilisierte kleine Gläser abfüllen und gut zuschrauben. Die Masse dickt nach dem Abkalten gehörig ein. Im Kühlschrank aufbewahren, angebrochene Gläser sowieso. Dulce de Leche ist etwa vier Monate haltbar.