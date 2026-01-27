Rezept - Dulce de Leche selber machen

Confiture au Lait, Milchkonfitüre oder Milchkaramell: Der feine Aufstrich aus Südamerika hat bei uns viele Namen. Die drei Zutaten für Dulce de Leche sind aber immer gleich: Milch, Zucker und ein Vanillestängel. Dann braucht es nur noch Hitze und etwas Zeit.