Der Teig lässt sich auch ohne Kühlung weiterverarbeiten. Die «Pause» im Kühlschrank empfiehlt sich aber, weil sich gekühlter Teig um einiges einfacher auswallen und verarbeiten lässt als ungekühlter Teig. Die stündige «Pause» im Kühlschrank kann übrigens auch problemlos verlängert werden. Der Teig hält sich bis 3 Tage im Kühlschrank.