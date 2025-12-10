Inhalt

Rezept - Süsser Gipfeli-Gratin Als luxuriösen Zvieri oder zum Dessert, zum Brunch oder als süssen Znacht aufgetischt garantiert ein Knüller. Ein grossartiges kulinarisches Vergnügen für besondere Gelegenheiten.

Rezept für süssen Gipfeli-Gratin Zutaten (für 4 Personen) 30 g Butter

Gipfeli* vom Vortag, in grosse Stücke geschnitten

2.5 dl Milch

2.5 dl Rahm

1 Vanillestängel, längs aufgeschnitten

3 Eier

80 g Zucker

20 g Aprikosen-Konfitüre

etwas Puderzucker Zubereitung: Eine feuerfeste Form mit Butter ausbuttern. Die Gipfeli-Stücke gleichmässig in die Form geben. Milch, Rahm und den aufgeschnittenen Vanillestängel in einem Topf kurz aufkochen und dann auskühlen lassen. In einer Schüssel die Eier und den Zucker zusammen verquirlen und zur ausgekühlten Rahmmischung geben. Den Guss vorsichtig über die Gipfeli verteilen und einige Minuten warten, bis diese sich mit der Milch-Rahm-Mischung etwas vollgesogen haben. Den Ofen auf 150 Grad vorheizen und das Gratin ca. 45 Minuten backen. In der Zwischenzeit die Aprikosen-Konfitüre zusammen mit etwas Wasser in einer kleinen Pfanne aufwärmen. Die Gipfeli-Stücke nach dem Backen oben mit der warmen Konfitüre bepinseln. Den Gratin mit Puderzucker bestreuen und lauwarm servieren. Tipp: Anstelle von Gipfeli können auch altbackenes Weissbrot oder Zopf verwendet werden. Süsser Gipfeli-Gratin Rezept als PDF herunterladen: Gipfeli-Gratin

SRF