Rezept für süssen Gipfeli-Gratin
Zutaten (für 4 Personen)
- 30 g Butter
- Gipfeli* vom Vortag, in grosse Stücke geschnitten
- 2.5 dl Milch
- 2.5 dl Rahm
- 1 Vanillestängel, längs aufgeschnitten
- 3 Eier
- 80 g Zucker
- 20 g Aprikosen-Konfitüre
- etwas Puderzucker
Zubereitung:
- Eine feuerfeste Form mit Butter ausbuttern.
- Die Gipfeli-Stücke gleichmässig in die Form geben.
- Milch, Rahm und den aufgeschnittenen Vanillestängel in einem Topf kurz aufkochen und dann auskühlen lassen.
- In einer Schüssel die Eier und den Zucker zusammen verquirlen und zur ausgekühlten Rahmmischung geben.
- Den Guss vorsichtig über die Gipfeli verteilen und einige Minuten warten, bis diese sich mit der Milch-Rahm-Mischung etwas vollgesogen haben.
- Den Ofen auf 150 Grad vorheizen und das Gratin ca. 45 Minuten backen.
- In der Zwischenzeit die Aprikosen-Konfitüre zusammen mit etwas Wasser in einer kleinen Pfanne aufwärmen.
- Die Gipfeli-Stücke nach dem Backen oben mit der warmen Konfitüre bepinseln.
- Den Gratin mit Puderzucker bestreuen und lauwarm servieren.
Tipp:
Anstelle von Gipfeli können auch altbackenes Weissbrot oder Zopf verwendet werden.