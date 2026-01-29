Rezept Schneller Apfelkuchen mit Zimt

Rezept für Apfelkuchen mit Zimt
Zutaten (für ein Blech von ca. 26cm Durchmesser)
- 50 g Zucker
- 2 EL Zimt
- 1 El Calvados
- 3 rotschalige säuerliche Äpfel (z.B. Elstar), entkernt und in kleinere Stücke geschnitten (nicht schälen!)
- 185 g Mehl
- 2 ¼ TL Backpulver
- 2 Prisen Salz
- 175 Zucker
- 2 Eier, aufgeschlagen
- 1.8 dl Milch
- 125 flüssige Butter
- ausgekratztes Mark einer halben Vanillestange
- Abrieb einer halben Bio-Zitrone
Zubereitung
- Die gestückelten Äpfel zusammen mit dem Zucker (50 g), dem Zimt und dem Calvados in eine Schale geben und gut mischen. Kurz ziehen lassen.
- Für den Teig die übrigen Zutaten in eine Schüssel geben und mit dem Handmixer kurz mischen.
- Die Form ausbuttern und mit einem Backtrennpapier auslegen. Die Hälfte der Äpfel in die Form geben. Den Teig dazu geben und die restlichen Apfelstücke drauf verteilen.
- Bei 180 Grad 30 bis 35 Minuten backen.