Rezept - Cornbread – Klassiker aus der Südstaaten-Küche

Cornbread, das leckere Maisbrot, das im Süden der USA an Thanksgiving traditionell zum Truthahn gereicht wird, schmeckt das ganze Jahr über. Machen Sie zum Beispiel Cornbread zu einem feinen Chili. Aber auch zur Schweizer Küche, zu einem Suppenznacht beispielsweise, passt das Cornbread perfekt.