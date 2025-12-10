 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Randen-Kartoffel Pavé

Wer den Ausdruck Pavé kennt und liest, denkt an Aufwand. Doch spätestens, wenn das Randen-Kartoffel Pavé auf dem Tisch ist, hat sich der Aufwand gelohnt.

Autor: 

10.12.2025, 14:00

Teilen

Randen-Kartoffel-Pavé

Beilage für 6 Personen, Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten und 2 Stunden backen und über Nacht fest werden lassen.

Zutaten für eine Cakeform à 20 cm

  • 300 g rote Randen
  • 350 g Süsskartoffeln
  • 500 g festkochende Kartoffeln
  • 80 g Butter
  • 3 TL Maisstärke
  • Salz
  • 20 g Kräuter, z. B. Schnittlauch, Peterli, Dill
  • 200 g Crème fraîche
  • Pfeffer
  • Öl zum Braten
  • Fleur de Sel

 Zubereitung

  1. Am Vortag Randen, Süsskartoffeln und Kartoffeln schälen.
  2. Separat in dünne Scheiben à ca. 2 mm hobeln und in je eine Schüssel geben.
  3. Butter schmelzen und mit Maisstärke gut verrühren.
  4. Butter in die drei Schüsseln verteilen.
  5. Randen, Süsskartoffeln und Kartoffeln mit Salz würzen und gut mit der Butter verrühren.
  6. Backofen auf 160 °C vorheizen.
  7. Cakeform mit Backpapier auslegen.
  8. Formenboden mit Randen-Scheiben auslegen, dabei die Scheiben überlappend in die Form schichten. Zwischendurch gut festdrücken.
  9. Auf dieselbe Weise die Süsskartoffeln in die Form schichten und gut festdrücken.
  10. Zum Schluss die Kartoffeln ebenfalls überlappend in die Form schichten und gut festdrücken.
  11. In der Ofenmitte 2 Stunden backen.
  12. Pavé aus dem Ofen nehmen und in der Form auskühlen lassen.
  13. Kartoffeln mit Backpapier belegen und mit einem schweren Gefäss oder Konservendosen gleichmässig beschweren.
  14. Pavé über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen.
  15. Kräuter hacken. Mit Crème fraîche mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
  16. Pavé vorsichtig aus der Form lösen und in Scheiben à ca. 2 cm schneiden.
  17. Pavé-Scheiben bei mittlerer Hitze in wenig Öl beidseitig anbraten, vorsichtig wenden.
  18. Randen-Kartoffel-Pavé mit Fleur de Sel bestreuen und mit Kräuter-Crème fraîche servieren.
Randen-Kartoffel-Pavé

Rezept als PDF herunterladen

Radio SRF 1, 11.12.2025, 16:15 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)