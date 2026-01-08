 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Sherry Trifle

Fruchtig, cremig, süss und leicht alkoholisch ist eines der beliebtesten Desserts der Briten. Das geschichtete Dessert aus luftigem Biskuit, frischen Früchten in selbstgemachtem Gelee und englischer Vanillecreme wird am besten in einer grossen Glasschüssel zubereitet und serviert.

Autor: 

08.01.2026, 15:53

Teilen

Rezept für Sherry Trifle

Zutaten (für 4 Personen)

Biskuit

  • Biskuitboden (ca. 30 cm Durchmesser) fertig gekauft oder selbstgemacht
  • 4 EL Halbtrocken Sherry, oder ein wenig mehr

Früchte mit Gelee

  • 500 ml Wasser
  • 200 g gemischte Früchte und Beeren nach belieben kleingeschnitten
  • 1 Beutel Agar Geliermittel (vegan)
  • 100 g Zucker

Vanillecreme

  • 500 ml Milch
  • 150 ml Vollrahm
  • 4 Eigelbe
  • 2 El Maisstärke
  • 100 g Zucker
  • 1 TL Vanille-Essenz

Topping

  • 200 ml Rahm
  • Früchte und Beeren zur Dekoration

Zubereitung

  1. Biskuit: Aus dem Biskuitboden Scheiben in der Grösse der Gläser oder der Glasschale ausstechen. Diese werden beim Schichten des Desserts mit Sherry beträufelt.
  2. Früchte mit Gelee: Das Wasser mit dem Zucker, Agar und ein paar Beeren zum Kochen bringen und umrühren bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Beeren Farbe abgegeben haben. Durch ein Sieb die Flüssigkeit in ein grosses Glas absieben und abkühlen lassen, jedoch nicht gelieren lassen. Die Früchte und Beeren säubern und grössere in Stücke schneiden und beiseitestellen.
  3. Vanillecreme: In einer grossen Schüssel die Eigelbe, den Zucker, die Maisstärke und die Vanille-Essenz mit einem Schwingbesen zu einer Creme rühren. Die Milch und den Vollrahm vorsichtig erhitzen aber nicht zum Kochen bringen. Unterständigem rühren die Milch zügig in die Eiermischung mischen. Anschliessend die Mischung in die gesäuberte Milchpfanne (sie darf keine Rückstände mehr drin haben) zurückgiessen und mit einem Holzlöffel cremig rühren. Nicht zu lange rühren sonst bilden sich Klümpchen.
  4. Topping: Den Vollrahm schlagen, bis er fest wird und dennoch cremig bleibt.
  5. Schichten: Zuerst belegt man eine Glasschale oder einzelne Portionen-Gläser mit Biskuit und beträufelt es mit Sherry. Dann werden Beeren eingefüllt und mit abgekühltem, aber noch flüssigem Gelee bedeckt und in den Kühlschrank gestellt, bis der Gelee fest ist – das geschieht relativ schnell mit Agar. Anschliessend nochmals mit einer Lage Sherry beträufeltem Biskuit belegen und mit der etwas abgekühlten Vanillecreme auffüllen. Nochmals in den Kühlschrank stellen, auskühlen und fest werden lassen. Das Dessert lässt sich gut einen Tag zuvor machen und im Kühlschrank bereithalten. Vor dem Servieren mit Schlagrahm und Früchten und Beeren dekorieren.
Sherry Trifle

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 08.09.2023 11:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)