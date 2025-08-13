 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Stachelbeer-Trifle mit Meringues

Dieses sommerliche Stachelbeer-Trifle mit knusprigen Meringues ist ein fruchtig-leichter Genuss.

13.08.2025, 13:47

Teilen

Rezept für Stachelbeer-Trifle mit Meringues

Dessert für 4 Personen: für 4 Gläser à ca. 2.5 dl
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + auskühlen lassen

Zutaten: 

  • 250 g Stachelbeeren
  • 4 EL Wasser
  • 250 g Joghurt nature
  • 250 g Halbfettquark
  • 30 g Puderzucker
  • 30 g Meringues

Zubereitung:

  1. Stil-, und Blütenansatz der Stachelbeeren mit einer Schere oder Messerchen entfernen. Stachelbeeren waschen.
  2. Wasser und Stachelbeeren zugedeckt in einer Pfanne ca. 5 Minuten köcheln lassen.
  3. Pfanne von Herd ziehen. Beeren mit einer Gabel etwas zerdrücken und auskühlen lassen.
  4. Inzwischen Joghurt, Quark und Puderzucker verrühren. Meringues zerbröseln.
  5. Stachelbeeren, Joghurt-Creme und Meringues abwechslungsweise in die Gläser schichten. Sofort servieren.

Tipp

Box aufklappen Box zuklappen

Statt Meringues übrige Guetsli verwenden.

Stachelbeer-Trifle mit Meringues

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)