Rezept - Stachelbeer-Trifle mit Meringues Dieses sommerliche Stachelbeer-Trifle mit knusprigen Meringues ist ein fruchtig-leichter Genuss.

Rezept für Stachelbeer-Trifle mit Meringues Dessert für 4 Personen: für 4 Gläser à ca. 2.5 dl

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + auskühlen lassen Zutaten: 250 g Stachelbeeren

4 EL Wasser

250 g Joghurt nature

250 g Halbfettquark

30 g Puderzucker

30 g Meringues Zubereitung: Stil-, und Blütenansatz der Stachelbeeren mit einer Schere oder Messerchen entfernen. Stachelbeeren waschen. Wasser und Stachelbeeren zugedeckt in einer Pfanne ca. 5 Minuten köcheln lassen. Pfanne von Herd ziehen. Beeren mit einer Gabel etwas zerdrücken und auskühlen lassen. Inzwischen Joghurt, Quark und Puderzucker verrühren. Meringues zerbröseln. Stachelbeeren, Joghurt-Creme und Meringues abwechslungsweise in die Gläser schichten. Sofort servieren. Tipp Box aufklappen Box zuklappen Statt Meringues übrige Guetsli verwenden. Stachelbeer-Trifle mit Meringues

Anja Steiner