Rezept Stachelbeer-Trifle mit Meringues

Rezept für Stachelbeer-Trifle mit Meringues
Dessert für 4 Personen: für 4 Gläser à ca. 2.5 dl
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + auskühlen lassen
Zutaten:
- 250 g Stachelbeeren
- 4 EL Wasser
- 250 g Joghurt nature
- 250 g Halbfettquark
- 30 g Puderzucker
- 30 g Meringues
Zubereitung:
- Stil-, und Blütenansatz der Stachelbeeren mit einer Schere oder Messerchen entfernen. Stachelbeeren waschen.
- Wasser und Stachelbeeren zugedeckt in einer Pfanne ca. 5 Minuten köcheln lassen.
- Pfanne von Herd ziehen. Beeren mit einer Gabel etwas zerdrücken und auskühlen lassen.
- Inzwischen Joghurt, Quark und Puderzucker verrühren. Meringues zerbröseln.
- Stachelbeeren, Joghurt-Creme und Meringues abwechslungsweise in die Gläser schichten. Sofort servieren.
Tipp
Statt Meringues übrige Guetsli verwenden.