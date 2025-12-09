Rezept Flammkuchen mit Sauerkaut und geräucherter Forelle

Rezept für Flammkuchen mit Sauerkaut und geräucherter Forelle
Zutaten (für 4 Personen)
- 250g Mehl
- 0.5 Kaffeelöffel Salz
- 0.5 dl Olivenöl
- 1.5 dl Wasser
- 200g Crème fraîche
- 250g rohes Sauerkraut
- Wacholderbeeren
- 4 geräucherte Forellenfilets
Zubereitung
- Für den Teig Mehl, Salz, Öl und Wasser in einer Schüssel zu einem glatten Teig kneten und den Teig eine Stunde ruhen lassen.
- Den Teig halbieren, beide Hälften dünn auswallen und je auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
- Die Crème fraîche auf dem Teig verteilen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen.
- Das Sauerkraut etwas ausdrücken und auf einem Brett fein schneiden. Dann auf der Crème fraîche verteilen.
- Eine Handvoll Wacholderbeeren im Mörser zerkleinern und auf dem Sauerkraut verteilen.
- Im vorgeheizten Ofen (Mittelhitze) auf der untersten Rille backen. Circa 20 Minuten.
- Nach dem Backen die in mundgerechte Stücke geschnittenen Räucher-Forellenfilets auf dem Flammkuchen verteilen.
Anmerkung: Die Mengen sind eher knapp für vier Personen, mit einer Suppe oder einem schönen Salat vorab aber genau richtig. Mundgerecht zugeschnitten eignet sich der Flammkuchen auch als Apéro.