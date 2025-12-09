Inhalt

Rezept - Flammkuchen mit Sauerkaut und geräucherter Forelle Ein Flammkuchen der etwas andern Art: Der mit Crème Fraîche bestrichene Teigboden wird mit Sauerkaut und geräucherter Forelle belegt. Eine Kombination, die Sie unbedingt ausprobieren müssen. Autor: Catrin Hofstetter

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für Flammkuchen mit Sauerkaut und geräucherter Forelle Zutaten (für 4 Personen) 250g Mehl

0.5 Kaffeelöffel Salz

0.5 dl Olivenöl

1.5 dl Wasser

200g Crème fraîche

250g rohes Sauerkraut

Wacholderbeeren

4 geräucherte Forellenfilets Zubereitung Für den Teig Mehl, Salz, Öl und Wasser in einer Schüssel zu einem glatten Teig kneten und den Teig eine Stunde ruhen lassen. Den Teig halbieren, beide Hälften dünn auswallen und je auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Die Crème fraîche auf dem Teig verteilen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Das Sauerkraut etwas ausdrücken und auf einem Brett fein schneiden. Dann auf der Crème fraîche verteilen. Eine Handvoll Wacholderbeeren im Mörser zerkleinern und auf dem Sauerkraut verteilen. Im vorgeheizten Ofen (Mittelhitze) auf der untersten Rille backen. Circa 20 Minuten. Nach dem Backen die in mundgerechte Stücke geschnittenen Räucher-Forellenfilets auf dem Flammkuchen verteilen. Anmerkung: Die Mengen sind eher knapp für vier Personen, mit einer Suppe oder einem schönen Salat vorab aber genau richtig. Mundgerecht zugeschnitten eignet sich der Flammkuchen auch als Apéro. Flammkuchen mit Sauerkraut und geräucherter Forelle Rezept als PDF herunterladen: Flammkuchen mit Sauerkaut und geräucherter Forelle

A point vom 03.11.2021 11:40 Uhr