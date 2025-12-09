Rezept für Gebratene Schwarzwurzeln mit Culatello di Zibello und Haselnüssen
Zutaten (Vorspeise für 4 Personen)
- 1 Bd. frische Schwarzwurzeln
- 1 Zitrone
- 1 TL Wachholderbeeren
- 1 EL Butter
- 4 EL Crème fraîche
- 1 EL Rapsöl
- 1 Bd. Majoran
- 2 EL Haselnüsse
- 1 TL geräuchertes Chilipulver
- 1 EL Fenchelsamen
- 160 g fein aufgeschnittener Culatello di Zibello (Schinken aus der Emilia Romagna)
- Geröstetes Brot
- Schwarzer Pfeffer
Tipp: Statt Culatello di Zibello tut's auch ein feiner Landrauchschinken oder ein paar Tranchen «Pata Negra».
Zubereitung
- In einer Schüssel kaltes Wasser und den Saft von einer Zitrone vorbereiten. Etwas Saft und etwas Abrieb vorher beiseitestellen.
- Schwarzwurzeln waschen, rüsten, schälen, in ca. 8 cm lange Stücke schneiden und sofort im Zitronenwasser einlegen.
- In Salzwasser mit Wachholderbeeren 7 Min. kochen.
- In 1 EL Butter anbraten.
- In einer Schüssel mit 4 EL Crème fraîche und 1 EL Rapsöl mischen. Mit Salz und etwas Zitronensaft würzen.
- Etwas Majoran zupfen.
- Haselnüsse halbieren und in der Bratpfanne leicht mit geräuchertem Chilipulver bestäuben. Vorsichtig mit den Fenchelsamen rösten.
- Schwarzwurzeln lauwarm anrichten. Fenchelsamen, Haselnüsse, Majoran, schwarzer Pfeffer (frisch gemörsert) und den Abrieb der Zitronenschale darüber geben.
- Am Schluss den fein aufgeschnittenen Culatello di Zibello in Streifen gezupft, darüber geben. Dazu geröstete Brotscheiben servieren.
Tipp: Tragen Sie beim Rüsten der Schwarzwurzeln unbedingt Plastikhandschuhe. Das Rüsten dieses typischen Wintergemüses ist nämlich etwas mühsam. Aber wer den delikaten Geschmack der Schwarzwurzel kennt, weiss: die Mühe lohnt sich!