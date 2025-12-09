Schwarzwurzeln sind ein typisches und geschmacksreiches Wintergemüse. Lassen Sie sich nicht vom «Culatello di Zibello» abschrecken. Statt des im Rezept empfohlenen Schinkens aus der Emilia Romagna tut's auch ein feiner Landrauchschinken oder ein paar Tranchen «Pata Negra».

Rezept für Gebratene Schwarzwurzeln mit Culatello di Zibello und Haselnüssen

Zutaten (Vorspeise für 4 Personen)

1 Bd. frische Schwarzwurzeln

1 Zitrone

1 TL Wachholderbeeren

1 EL Butter

4 EL Crème fraîche

1 EL Rapsöl

1 Bd. Majoran

2 EL Haselnüsse

1 TL geräuchertes Chilipulver

1 EL Fenchelsamen

160 g fein aufgeschnittener Culatello di Zibello (Schinken aus der Emilia Romagna)

Geröstetes Brot

Schwarzer Pfeffer

Tipp: Statt Culatello di Zibello tut's auch ein feiner Landrauchschinken oder ein paar Tranchen «Pata Negra».

Zubereitung

In einer Schüssel kaltes Wasser und den Saft von einer Zitrone vorbereiten. Etwas Saft und etwas Abrieb vorher beiseitestellen. Schwarzwurzeln waschen, rüsten, schälen, in ca. 8 cm lange Stücke schneiden und sofort im Zitronenwasser einlegen. In Salzwasser mit Wachholderbeeren 7 Min. kochen. In 1 EL Butter anbraten. In einer Schüssel mit 4 EL Crème fraîche und 1 EL Rapsöl mischen. Mit Salz und etwas Zitronensaft würzen. Etwas Majoran zupfen. Haselnüsse halbieren und in der Bratpfanne leicht mit geräuchertem Chilipulver bestäuben. Vorsichtig mit den Fenchelsamen rösten. Schwarzwurzeln lauwarm anrichten. Fenchelsamen, Haselnüsse, Majoran, schwarzer Pfeffer (frisch gemörsert) und den Abrieb der Zitronenschale darüber geben. Am Schluss den fein aufgeschnittenen Culatello di Zibello in Streifen gezupft, darüber geben. Dazu geröstete Brotscheiben servieren.

Tipp: Tragen Sie beim Rüsten der Schwarzwurzeln unbedingt Plastikhandschuhe. Das Rüsten dieses typischen Wintergemüses ist nämlich etwas mühsam. Aber wer den delikaten Geschmack der Schwarzwurzel kennt, weiss: die Mühe lohnt sich!

