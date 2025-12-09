Rezept Puntarelle alla Romana

Rezept für Puntarelle alla Romana
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 rundlich-bauchiger Kopf Catalogna Cimata
- 2 – 3 Sardellenfilets, fein gehackt
- 1 Knoblauch
- 8 EL Olivenöl
- 2 EL Zitronensaft
- nach Gusto etwas flüssiger Honig oder ganz wenig Zucker
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die äusseren dunklen Blätter der Catalogna entfernen. Die Puntarelle-Triebe in der Mitte der Blätter-Rosette abrechen, waschen und dann der Länge nach vierteln. Kleinere Triebe halbieren.
- Die gerüsteten Triebe 10 Minuten in Eiswasser einlegen, bis sie sich leicht kringeln.
- Puntarelle-Triebe kurz im Salzwasser blanchieren und dann in einer Bratpfanne zusammen mit einer zerdrückten Knoblauchzehe und etwas getrocknetem Chili in Olivenöl schwenken. Mit Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
- Die Sardellenfilets ganz fein hacken. Den Knoblauch grob hacken und mit etwas Salz im Mörser fein zerdrücken.
- Knoblauch, Sardellenfilets, Olivenöl Zitronensaft, Salz und Pfeffer kräftig zu einer Emulsion aufschlagen. Allenfalls mit etwas Honig oder ganz wenig Zucker abschmecken.
- Die Sauce zu den Puntarelle geben und sorgfältig mischen.
Tipp: Insbesondere beim Verdauen deftiger Speisen soll bitteres Gemüse oder bitterer Salate hilfreich sein.