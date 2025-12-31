 Zum Inhalt springen

Ein Teller mit Lasagneblätter und Tomatensauce.
Legende: Offene Ricotta-Lasagne SRF/Anja Steiner

Rezept Offene Ricotta-Lasagne

Herzhaft und aromatisch: Diese offene Ricotta-Lasagne braucht keinen Backofen für die Zubereitung.

31.12.2025, 15:10

Rezept für Offene Ricotta-Lasagne

Hauptgericht für 4 Personen

Zutaten

  • 1 Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 EL Öl
  • 2 Dosen gehackte geschälte Tomaten à 400 g
  • Salz, Pfeffer
  • 1 Zitrone
  • 250 g Ricotta
  • 12 Lasagneblätter
  • 3 EL Kapern
  • 1 Bund Basilikum

Zubereitung

  1. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Tomaten beigeben und alles bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  2. Inzwischen die Zitronenschale fein abreiben und mit dem Ricotta verrühren. Mit Salz abschmecken.
  3. Eine grosse Pfanne mit Salzwasser aufkochen. Lasagneblätter einzeln beigeben und al dente kochen, dabei gelegentlich umrühren, damit sie nicht aneinanderkleben. Die Lasagneblätter mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen.
  4. Pro Teller drei Lasagneblätter mit Tomatensauce, Kapern und Ricotta schichten. Mit Basilikum bestreuen und sofort servieren.

Tipp: Statt Kapern Oliven oder Sardellen verwenden.

Radio SRF 1, «A Point», 31.12.2025, 16:15 Uhr

