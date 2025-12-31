Legende: Offene Ricotta-Lasagne SRF/Anja Steiner

Rezept - Offene Ricotta-Lasagne Herzhaft und aromatisch: Diese offene Ricotta-Lasagne braucht keinen Backofen für die Zubereitung. Autor: Anja Steiner

1 Bund Basilikum Zubereitung Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Tomaten beigeben und alles bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Inzwischen die Zitronenschale fein abreiben und mit dem Ricotta verrühren. Mit Salz abschmecken. Eine grosse Pfanne mit Salzwasser aufkochen. Lasagneblätter einzeln beigeben und al dente kochen, dabei gelegentlich umrühren, damit sie nicht aneinanderkleben. Die Lasagneblätter mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. Pro Teller drei Lasagneblätter mit Tomatensauce, Kapern und Ricotta schichten. Mit Basilikum bestreuen und sofort servieren. Tipp: Statt Kapern Oliven oder Sardellen verwenden. Rezept als PDF herunterladen Offene Ricotta-Lasagne

Radio SRF 1, «A Point», 31.12.2025, 16:15 Uhr