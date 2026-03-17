Rezept: Kerne-Cracker mit Leinsamen und Chia
Für ein Backofenblech, Zubereitungszeit 45 Minuten
Zutaten
- 250 g Kerne (z.B. Sonnenblumen, Leinsamen, Chiasamen, Rapskerne, Sesamsamen, Kürbiskerne)
- 1 TL Salz
- Wasser
- frischer Thymian
Zubereitung
- Den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen.
- Die Kerne mit dem Salz mischen in einer Schüssel. Dann so viel Wasser dazugeben, dass sie knapp bedeckt sind.
- 20 Minuten quellen lassen. Dann auf einem mit Backpapier belegten Blech dünn ausstreichen.
- Thymian darüber streuen. Im Ofen rund 35 bis 40 Minuten backen und dann in Stücke brechen.
Varianten
Bei den Kernen kann man variieren. Wichtig sind allerdings Lein- oder Chiasamen, da diese gut aufquellen und so die Kerne und Samen gut verbinden. Auch bei den Kräutern kann nach Belieben variiert werden.