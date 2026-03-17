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Rezept Kerne-Cracker mit Leinsamen und Chia

Ein Snack, der sehr ballaststoffreich ist: Diese Cracker bestehen fast ausschliesslich aus Kernen und Samen.

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17.03.2026, 15:15

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Rezept: Kerne-Cracker mit Leinsamen und Chia

Für ein Backofenblech, Zubereitungszeit 45 Minuten

 

Zutaten

  • 250 g Kerne (z.B. Sonnenblumen, Leinsamen, Chiasamen, Rapskerne, Sesamsamen, Kürbiskerne)
  • 1 TL Salz
  • Wasser
  • frischer Thymian

Zubereitung

  1. Den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen.
  2. Die Kerne mit dem Salz mischen in einer Schüssel. Dann so viel Wasser dazugeben, dass sie knapp bedeckt sind.
  3. 20 Minuten quellen lassen. Dann auf einem mit Backpapier belegten Blech dünn ausstreichen.
  4. Thymian darüber streuen. Im Ofen rund 35 bis 40 Minuten backen und dann in Stücke brechen.

Varianten

Bei den Kernen kann man variieren. Wichtig sind allerdings Lein- oder Chiasamen, da diese gut aufquellen und so die Kerne und Samen gut verbinden. Auch bei den Kräutern kann nach Belieben variiert werden.

Kerne-Cracker mit Leinsamen und Chia

Kerne-Cracker mit Leinsamen und Chia

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