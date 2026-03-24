Rezept für 4 Personen
Dauer: 40 Minuten
Zutaten
- Radieschenblatt-Öl
- Radieschenblätter von 2 Bund, grob gehackt
- 3 EL Olivenöl
- Salz, Pfeffer aus der Mühle
- Kaltschale
- 1 kleine Zwiebel, gehackt
- 1 EL Olivenöl
- 250 g Kartoffeln, geschält,
- in Würfel geschnitten
- 150 g Gurke, in Würfel geschnitten
- 500 ml Gemüsebrühe
- Salz, Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Radieschenblätter mit dem Olivenöl fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Für die Suppe die Zwiebelwürfel im Olivenöl einige Minuten andünsten. Die Kartoffel- und die Gurkenwürfel dazugeben und kurz mitdünsten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und köcheln, bis die Kartoffelwürfel gar sind. Kalt werden lassen und kurz pürieren.
- Die kalte Suppe mit dem Radieschenblatt-Öl mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Servieren: Die Suppe in Schalen anrichten. Je 1 Esslöffel Sauerrahm oben auf die Kaltschale geben und mit gewürfelten Radieschen und Kürbiskernöl dekorieren. Mit frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.
Servier-Tipps
- 4 EL Sauerrahm (saure Sahne; vegan oder konventionell)
- 1 Radieschen, in feinste Würfel geschnitten
- Kürbiskernöl (nach Belieben)
- Pfeffer aus der Mühle