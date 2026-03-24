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Rezept Kaltschale mit Radieschenblättern

Eine knackige kalte Suppe mit durchdringender Farbe – und ganz viel Frische. Perfekt für warme Tage.

Autor: 

24.03.2026, 11:23

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Rezept für 4 Personen

Dauer: 40 Minuten

Zutaten

  • Radieschenblatt-Öl
  • Radieschenblätter von 2 Bund, grob gehackt
  • 3 EL Olivenöl
  • Salz, Pfeffer aus der Mühle
  • Kaltschale
  • 1 kleine Zwiebel, gehackt
  • 1 EL Olivenöl
  • 250 g Kartoffeln, geschält,
  • in Würfel geschnitten
  • 150 g Gurke, in Würfel geschnitten
  • 500 ml Gemüsebrühe
  • Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Radieschenblätter mit dem Olivenöl fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  2. Für die Suppe die Zwiebelwürfel im Olivenöl einige Minuten andünsten. Die Kartoffel- und die Gurkenwürfel dazugeben und kurz mitdünsten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und köcheln, bis die Kartoffelwürfel gar sind. Kalt werden lassen und kurz pürieren.
  3. Die kalte Suppe mit dem Radieschenblatt-Öl mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Servieren: Die Suppe in Schalen anrichten. Je 1 Esslöffel Sauerrahm oben auf die Kaltschale geben und mit gewürfelten Radieschen und Kürbiskernöl dekorieren. Mit frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.

Servier-Tipps

  • 4 EL Sauerrahm (saure Sahne; vegan oder konventionell)
  • 1 Radieschen, in feinste Würfel geschnitten
  • Kürbiskernöl (nach Belieben)
  • Pfeffer aus der Mühle

Radio SRF 1, 24.03.2026, 11.40 Uhr

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